パウパトがドーナツ化！！カラフル可愛い『パウ・パトロール』が『ジャックインザドーナツ』とコラボ

『パウ・パトロール』劇場公開のタイミングに併せてジャックインザドーナツとのコラボが決定! カラフルで可愛いドーナツに変身した『パウパトロール』のキャラクターたちを楽しく美味しくいただこう。

アニメ『パウ・パトロール』は、ニコロデオンの人気アニメで、Spin Master Entertainmentが制作した作品。

ハイテクに詳しい少年ライダーが率いるヒーローの子犬たち、チェイス、マーシャル、ロッキー、ラブル、ズーマ、スカイ、エベレストを描いた幼児向けアニメシリーズ。

劇場版『パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ!』が2022年8月12日に公開されることが決定している。

映画公開のタイミングにあわせて、このたび『ジャックインザドーナツ』とのコラボレーションが決定!

『パウ・パトロール』で大活躍する子犬たちの毛色や柄をモチーフにデザインされた見た目も可愛いドーナツが登場する。

ドーナツの種類は全部で6種類。

チェイス、スカイ、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、それぞれの個性が反映されたドーナツは、色とりどり。

『パウ・パトロール』の子犬たちがずらりと並んだイラストがデザインされた紙かんむりとオリジナルBOXが付いてくるコンプリートBOXもご用意されている。

また、『ジャックインザドーナツ』 とのコラボレーションデザイングッズも登場!

ドーナツがあしらわれたキュートなデザインの保冷トートバッグや、ドーナツにぶら下がる子犬たちのアクリルキーホルダー、ちょこんとおすわりした姿が可愛いアクリルスタンドがラインナップ。

他にも、丸いドーナツをデザインにうまく落とし込んだ缶バッジや円型ポーチも♪

これらのアイテムは、ジアウトレット広島店、イオンモール四條畷店、ららぽーと沼津店、イオンモール羽生店、アリオ亀有店にて店頭販売される。

アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジ、円型ポーチはオンライン先行販売されるので、気になる方はチェックしてみよう。

美味しいドーナツに変身した『パウ・パトロール』キャラたちと、劇場版『パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ!』の両方が一気に楽しめちゃうスペシャルデーをお楽しみに!

