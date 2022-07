「ツタロックDIG」出演バンド・オレンジスパイニクラブが語る、バンド結成のルーツと楽曲

「ツタロックDIG LIVE Vol.10」が、2022年8月3日にSpotify O-EASTにて開催される。

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロックDIG』。2021年に今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催した『ツタロックDIG LIVE Vol.8』に続き、2022年は初の大阪開催として心斎橋BIGCATにて『ツタロックDIG LIVE Vol.9―OSAKA―』を開催。そしてこのたび、2022年第二弾として『ツタロックDIG LIVE Vol.10』をSpotify O-EASTにて開催する。Rolling Stone Japanでは、本イベントに出演する9組へのインタビューを敢行。それぞれのバンドの結成やイベントに対する意気込みを掲載していく。

関連記事:「ツタロックDIG」出演バンド・Bye-Bye-Handの方程式が語る、変わらずに続けること

今回掲載するのは、スズキユウスケ(Vo.Gt.)、スズキナオト(Gt.Cho)、ゆっきー(Ba.Cho.)、ゆりと(Dr.)からなる茨城県出身の4人組バンド、オレンジスパイニクラブ。2020年1月に初全国流通1stミニアルバム『イラつくときはいつだって』をリリースし、2021年10月にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューを果たした。日常を連想させる歌詞や哀愁を漂わせるメロディー、その中に垣間見える熱量やパンクロックの精神がライブシーンを中心にリスナーに注目されている。今回は、スズキユウスケ(Vo./Gt.)に、結成の経緯6月26日にリリースしたシングル『君のいる方へ』の制作に込めた思い、今後の活動についてメールインタビューで話を訊いた。

ー結成、活動開始までの経緯を教えてください。

スズキナオト(Gt.Cho.)とゆっきー(Ba.Cho.)がバンドを組み、ナオトが兄のスズキユウスケ(Vo.Gt.)を誘い、2012年に「ザ・童貞ズ」を結成し、バンド活動開始。そして2014年にゆりと(Dr.)が加入し、現在のメンバーになり、2019年に”オレンジスパイニクラブ”に改名して現在に至ります。

ー影響を受けたアーティストを教えてください。

Theピーズに1番影響を受けました。その他、KiNGONSや主にパンク、メタルがバンドの軸にあります。

ー2022年5月より全国5ヶ所で開催された対バンツアー「混ゼルナキケン」について、各地で印象に残ったエピソードがありましたら教えてください。

大阪公演で迷子になりライブまでに会場に着けるか本当に心配で泣きそうになったことです。

ーツアーファイナルで初披露されたシングル『君のいる方へ』が6月22日に配信されましたね。夏目前のライブでの初披露、手応えはいかがでしたか?

自信を持って聴いてほしい! と思える曲ですし、疾走感があり、ライブでも盛り上がりがあったので、とても手応えはありました。この曲はとても気に入ってます。

ーオーディエンスがライブで盛り上がれる疾走感ある楽曲ですが、歌詞では揺れ動く恋愛感情が描かれています。本楽曲の生まれた背景、制作に込めた思いをお聞かせください。

ナオトが作詞作曲を手掛けました。ナオトっぽさのある、心えぐられるような歌詞になってます。テンポ感はすごく悩みながら制作しました。

ー6月22日からは全国4カ所にて開催された「スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2022」を走り切られました。バンドにとってどのようなツアーだったか、エピソードがございましたら教えてください。

バンド全体のライブに対する想いがかなり大きく変わったツアーでした。他3組とも切磋琢磨でき、これから刺激を与えられるような関係になりました。素晴らしいイベントに参加でき、あらためて感謝しています。

ー来る8月3日「ツタロックDIG LIVE Vol.10」ではトップバッターを務められます。どんなライブが期待できますか?

自分たちの持ち味を存分に生かし、トップバッターらしい熱と勢いのあるライブにしたいです!

ー気になる共演者はいますか? 理由も併せてお聞かせください。

This is LASTです。同じ兄弟バンドなので気になってます。

ー10月19日の千葉LOOKを皮切りに全国17ヶ所で「ワンマンツアー2022」の開催が決定しております。ぜひ意気込みをお聞かせください。

前回の全国ツアーでの反省点などを改善しつつ、パワーアップした自分たちを見に来て欲しいです! 初めて来てくれる方もいると思いますが「来てよかった」と思ってもらえるようなツアーにします!

ー今後について、何か計画していることがあれば教えてください。

全国17カ所でのツアーはすでに発表されていますが、他にも色々と企んでいるのでお楽しみに(笑)!

<イベント情報>

「ツタロックDIG LIVE Vol.10」

2022年8月3日(水)渋谷・Spotify O-EAST

料金:4900円(全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込)

時間:OPEN 14:30 / START 15:00 / CLOSE 21:00 ※変更可能性あり

出演:オレンジスパイニクラブ / ケプラ / This is LAST / Bye-Bye-Handの方程式 / プッシュプルポット / ペルシカリア / マルシィ / ヤングスキニー / yutori

主催・企画:CCCミュージックラボ株式会社

制作」株式会社シブヤテレビジョン

協力:Rolling Stone Japan

最速先行受付(先着)【6月10日18時〜6月19日23時59分】

https://eplus.jp/tsutarock-diglive-10/

※ご購入の際 は、専用URLで詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、

あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。

特設サイト https://rollingstonejapan.com/articles/detail/37771

<リリース情報>

オレンジスパイニクラブ

デジタルシングル『君のいる方へ』

配信中 https://orangespinycrab.lnk.to/kiminoiruhoue

オフィシャルサイト http://orangespinycrab.com/