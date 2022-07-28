8月11～28日に開催されるバーチャルイベント「めざましライブ」の出演アーティスト第2弾が発表された。
「めざましライブ」はフジテレビ主催のバーチャルイベント「バーチャル冒険アイランド2022」内で行われる音楽イベント。無料の専用アプリをダウンロードすることで視聴できる。このたびMrs. GREEN APPLE、HY、長田庄平（チョコレートプラネット）プロデュースのヴィジュアル系バンド・美炎-BIEN-、ゴリエ、＝LOVE、M!LK、CRAVITY、ヒグチアイ、映画「ONE PIECE FILM RED」のキャラクター・ウタ（CV：名塚佳織 / 歌唱キャスト：Ado）の出演が明らかになり、＝LOVEの出演日のオープニングアクトとして≒JOY、ヒグチの出演日のスペシャルゲストとしてハラミちゃんが登場することがわかった。
めざましライブ
配信日：2022年8月11日（木・祝）
＜出演者＞
IVE
配信日：2022年8月12日（金）
＜出演者＞
フォーエイト48
配信日：2022年8月13日（土）
＜出演者＞
JO1
配信日：2022年8月14日（日）
＜出演者＞
美炎-BIEN-
配信日：2022年8月15日（月）
＜出演者＞
ディカペラ
配信日：2022年8月16日（火）
＜出演者＞
OCTPATH
配信日：2022年8月17日（水）
＜出演者＞
asmi
配信日：2022年8月18日（木）
＜出演者＞
＝LOVE
オープニングアクト：≒JOY
配信日：2022年8月19日（金）
＜出演者＞
ゴリエ
配信日：2022年8月20日（土）
＜出演者＞
FANTASTICS from EXILE TRIBE
配信日：2022年8月21日（日）
＜出演者＞
ヒグチアイ
スペシャルゲスト：ハラミちゃん
配信日：2022年8月22日（月）
＜出演者＞
M!LK
配信日：2022年8月23日（火）
＜出演者＞
HY
配信日：2022年8月24日（水）
＜出演者＞
CRAVITY
配信日：2022年8月25日（木）
＜出演者＞
Mrs. GREEN APPLE
配信日：2022年8月26日（金）
＜出演者＞
ウタ From 「ONE PIECE FILM RED」