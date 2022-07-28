ENHYPENがワールドツアーの一環で11月に開催する日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」の詳細が発表された。
ENHYPENは9月17、18日の韓国・ソウル公演でワールドツアーをスタートさせ、北米6都市で6公演を開催。その後、11月1日と2日に愛知・日本ガイシホール、9日と10日に大阪・大阪城ホール、15日と16日に神奈川・横浜アリーナで公演を行う。ENHYPENのファンクラブ「ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP)」ではチケットの先行抽選予約を8月18日13:00から25日23:59まで受け付ける。
ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN
2022年11月1日（火）愛知県 日本ガイシホール
2022年11月2日（水）愛知県 日本ガイシホール
2022年11月9日（水）大阪府 大阪城ホール
2022年11月10日（木）大阪府 大阪城ホール
2022年11月15日（火）神奈川県 横浜アリーナ
2022年11月16日（水）神奈川県 横浜アリーナ