「ゾンビランドサガ」「頭文字D」、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」をはじめとしたアニメ全100話以上が、本日7月28日から9月30日にかけて、アニメタイムズの公式YouTubeチャンネルにて期間限定で順次無料公開される。

これはAmazon Prime Video内のアニメ専門チャンネル・アニメタイムズによる特別企画。本日20時からはTVアニメ「ゾンビランドサガ」全12話が無料公開される。明日7月29日12時にはアニメタイムズでの「フルーツバスケット-prelude-」先行配信を記念し、TVアニメ「フルーツバスケット 1st Season」全25話の順次無料公開がスタートする。

また8月11日12時から、ショートアニメ「iiiあいすくりん」第1期の12話を1本にまとめた総集編も公開。さらに8月12日12時から9月5日11時59分にかけて「頭文字D 1stStage」から「3rdStage」全40話の一挙配信も行われる。

劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」は8月19日から31日まで、映画「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は8月26日から31日まで無料公開される。また両作品のオンライン応援上映も実施。オンライン応援上映会では作品がプレミア公開されるのに合わせ、チャット欄を使ってファン同士で盛り上がることが可能だ。劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」は8月19日から3日間、映画「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は8月26日から3日間、各日21時にスタート。なお映画「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は初日にストリートルート、2日目にOver The Rainbowルート、3日目にハッピールートと、3日間異なる内容を楽しめる。

そのほか9月1日18時にはアニメ10作品以上の第1話も無料公開。「ぐんまちゃん」「こちら葛飾区亀有公園前派出所」「ざんねんないきもの事典」「呪術廻戦」「テニスの王子様」「FAIRY TAIL」「ポプテピピック」「ラーメン大好き小泉さん」「私、能力は平均値でって言ったよね!」といった作品がラインナップされた。