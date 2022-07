「かいけつゾロリ」初のスマートフォン向けオリジナルアプリ「かいけつゾロリ バーチャルゾロリ城」が、本日7月28日にポプラ社よりリリースされた。

原作者・原ゆたか描き下ろしの「ゾロリ城完成予想図」をもとに、3DCGで忠実に再現された“ゾロリ城”でさまざまなコンテンツを楽しめる「かいけつゾロリ バーチャルゾロリ城」。「ゾロリシアター」では2004年から2005年にかけて放送されたアニメ「かいけつゾロリ」シリーズが独占配信される。そのほか「かいけつゾロリ」の電子書籍を読みながら、気になるところをタップしたり、ゲームをクリアしたりすることで物語が進んでいく「リーディングクエスト~かいけつゾロリとなぞのほん~」、アプリ内通貨「ゾロコイン」を使うことで、さまざまなテーマに模様替えできる「マイルーム」、歴代70冊の書籍の秘蔵原画が展示された「ゾロリミュージアム」などのコンテンツを、すべて無料で楽しめる。

この発表に併せて、ゾロリ、原からはコメントが到着。ポプラ社のYouTube公式チャンネルでは、「ゾロリ城」の魅力を紹介する「90秒でわかる! バーチャルゾロリ城紹介ムービー」を公開中だ。

さらに全国の書店などでは、「47都道府県 さしいれポスターキャンペーン」を開催。 店頭のポスターに掲載されたなぞなぞの答えを、アプリ内の「まほうのおたからばこ」に入力すると、ゾロリに各都道府県の名産品を差し入れることが可能となる。またお返しとして、差し入れた名産品を描いたアプリ内アイテム「ゾロリのご当地キーホルダー」が進呈される。

またアプリ「かいけつゾロリ バーチャルゾロリ城」の公開を記念し、東京・新宿メトロプロムナードでは8月1日よりポスターを掲出。全長14mを超えるポスターには、キャッチコピー「もっといっしょに 大冒険しようぜ」とともに、ゾロリやイシシ、ノシシ、そして歴代のキャラクターたちが、完成したゾロリ城を見上げる姿が収められた。

ゾロリコメント

やあ みんな おれさま かいけつゾロリさまだ。



この きねんすべき 35周年に

おれさまからの ビッグニュースを おつたえするぜ。

おほん。えー、わたくし かいけつゾロリ、ついに ついに!

お城、そう ゾロリ城を 手に入れたのさ!



原ゆたかに 設計図を おねがいして できた この ゾロリ城には

キミのへやも ようい したんだ。

いままでの だいぼうけんを おうえん してくれた みんなに、

ふとっぱらな おれさまからの プレゼントさ。



さあ、いますぐ おとなから スマートフォンを かりて

ゾロリ城に あそびに きてくれよな。



ん!? もし だめだって いわれたら?

そんなときは この てんさいてきで かくめいてきで すばらしい

ゾロリ城の 中身が 90秒で わかっちゃう しょうかいムービーを みせて

せっとく すると いいぜ。



じゃあ、ゾロリ城で まってるぜ!!



かいけつゾロリより

原ゆたか(原作者)コメント

みなさん こんにちは。

かいけつゾロリの 原作者 原ゆたかです。



私は 読書が 苦手な 子どもたちも おもしろく 読める 本を 書きたいと 思い、

35年間 書きつづけてきました。

もし 電子書籍で ゾロリを 読んでもらうとしたら、

紙の 本を そのまま 電子に 置きかえるのではなく

デジタルでしか できない 読み方 楽しみ方が できないかと

考えていました。



そこで ポプラ社の みんなと 話し合い 作りあげたのが

この ゾロリ城です。

ここには 紙の本とは ひとあじ ちがった

デジタルでしか できない しかけがいっぱいの

ゾロリワールドが 広がります。



家族みんなで 楽しめる はずです。

ぜひ あなたの ゾロリ城を 手に入れて 遊んでみてくださいね。

