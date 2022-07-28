宮下あきら「魁!!男塾」の舞台化が決定。10月7日から11日まで東京・渋谷区文化総合センター大和田にて上演される。
「魁!!男塾」は過激なスパルタ教育を施す「男塾」を舞台に、剣桃太郎を中心とした塾生達の活躍を描くアクション。1985年から1991年まで週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載され、1988年にはアニメ化も果たしている。
「舞台 魁!!男塾」の脚本演出は「舞台ハイスクール！奇面組」や「舞台サルまん」を手がけた田中大祐が担当。剣桃太郎役を武子直輝、伊達臣人役を縣豪紀、赤石剛次役を賀集利樹、江田島平八役を元K-1ファイター・武田幸三が務めるほか、日替わりでスペシャルゲストが参加する。なおチケットの抽選先行販売への申込みは、7月30日からカンフェティで受け付ける。
「舞台 魁!!男塾」
日程：2022年10月7日（金）～11日（火）
会場：東京都 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール
スタッフ
原作：宮下あきら「魁!!男塾」（集英社文庫コミック版）
脚本演出：田中大祐（気晴らしBOYZ）
製作：（株）恵比須と兎
主演：気晴らしBOYZ
キャスト
剣桃太郎：武子直輝
伊達臣人：縣豪紀
富樫源次：柏木佑介
虎丸龍次：梶原颯
J：滝川広大
極小路秀麻呂：深澤大河
田沢慎一郎：中村祐志
松尾鯛雄：オラキオ
鬼ヒゲ：コウガシノブ
飛行帽：錦織純平
月光：両國宏
飛燕：金澤慎治
雷電：長田拓郎
修羅和尚：農塚誓志
丸山二号生：Kいち
椿山清美：長谷場俊紀
キース：添田翔太
コング：樋口裕司
ジョーンズ：アレス
関東豪学連：賀谷亮祐
関東豪学連：新大悟
赤石剛次：賀集利樹
江田島平八：武田幸三
(c)宮下あきら／集英社・気晴らしBOYZ