「ツタロックDIG」出演バンド・プッシュプルポットが語る、音楽を続けていく覚悟

「ツタロックDIG LIVE Vol.10」が、2022年8月3日にSpotify O-EASTにて開催される。

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロックDIG』。2021年に今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催した『ツタロックDIG LIVE Vol.8』に続き、2022年は初の大阪開催として心斎橋BIGCATにて『ツタロックDIG LIVE Vol.9―OSAKA―』を開催。そしてこのたび、2022年第二弾として『ツタロックDIG LIVE Vol.10』をSpotify O-EASTにて開催する。Rolling Stone Japanでは、本イベントに出演するバンドたちへのインタビューを敢行。それぞれのバンドの結成やイベントに対する意気込みを掲載していく。

関連記事:「ツタロック DIG LIVE vol.9 -OSAKA-」大阪初開催、個性豊かな若き才能9バンドが集結

今回掲載するのは、石川県金沢市発4ピースロックバン​ド、プッシュプルポット。​山口大貴(Vo.Gt.)の二面性を持つ歌声とエネルギー溢れるパフォーマンス、ときには背中を押し、ときには寄り添うような楽曲が特徴の注目のバンドだ。「ツタロックDIG LIVE Vol.10」出演を前に、山口大貴にバンド名の由来から、音楽ルーツ、今後の展望についてメールインタビューで話を訊いた。

ー結成、活動開始までの経緯を教えてください。

僕が軽音部に入部してオリジナルバンドを組みたいなって思ってて、部活動の暇そうな人たちを誘って組んだバンドです。

ーバンド名「プッシュプルポット」の由来を教えてください。

由来と言う由来はないんですが、メンバーと一斉にLINEで一文字ずつ送って繋ぎ合わせたらこんなバンド名になりました。何度もやり直して段々、「ぱ」行に寄って行って、プッシュ、プル、ポット、福神漬けの4文字が出て、プッシュプルポットというバンド名になりました。

ー音楽のルーツをそれぞれ教えてください。

影響を受けたアーティストは初めてライブハウスで対バンした岩手のSWANKY DOGSというバンドです。音楽以外のルーツはback numberです。

ー1月5日にリリースされた1st EP『鐘を鳴らして』は、収録5曲それぞればらばらの個性をもっていて、プッシュプルポットのいろんな一面を見ることができます。1曲目「鐘を鳴らして」の歌を届けていくというストレートなメッセージが刺さる楽曲だと思いました。この楽曲についてお聞かせください。

この曲は、コロナ期間中に僕は地元の岩手に帰っていたんですけど、進路など親とぶつかっていて、地元を抜け出す形で金沢に戻りライブをしていました。親と向き合う精神状態になって、覚悟と親への感謝を伝える自分自身の大事な楽曲になってます。僕はお金や有名になるために音楽をやってるわけではないし、でも何も果たせてない自分は実家の鍵を隠して、両親の住む遠い岩手の街にも僕の歌が届くようにと書いた曲です。

ー2曲目「ダイナマイトラヴソング」ははやくライブハウスに声援が戻るようにと願いを強くする楽曲ですね。この楽曲についてお聞かせください。

この楽曲は、声を出せない今は手拍子とかで遊んでいます。今でも十分楽しいですが、声出してみんなで歌ったら最高だなって思います。この楽曲の本当の意味がわかったら「ふふっ」となってしまうような楽曲なんですけど、単純でアホらしくて僕らっぽいなと思ってます(笑)。

ープッシュプルポットにとって「ライブ」は活動の中でどのような存在ですか?

1番重要な部分だと思ってます。何よりやってて俺らが1番楽しいし、生きてる心地がします。ライブハウスって楽しい場所だし、どこにも居場所ない人の居場所になれたらなって思ってます。

ー8月3日(水)、「ツタロックDIG LIVE Vol.10」ではどのようなライブが期待できますか?

楽しませます!ってか俺らが1番楽しみます。

ー気になる共演者はいますか?

個人的にyutoriですかね。ボーカルとして歌上手いし曲がいいし、早く生で聴きたいです! ワクワクさせて欲しいです!

ー8月は「ニンニキニキニキプッシュがGOWESTツアー」、「真夏の夜のSTAY FREEEE!!!!!!!!」と2本のツアーが開催されますが、プッシュプルポットにとってどのような夏にしたいですか?

挑戦! 80点のライブか、120点か0点どっちになるかわからないライブだったら後者のようなライブをしたいです。自分達の成長のために。自分達も信じてくれるお客さんもワクワクする方にいきたいです!

ー今後について、何か計画していることがあれば教えてください。

今年ライブ沢山しまくります! 進化しまくります! あとは内緒です! 楽しみに待っててください!!

<イベント情報>

「ツタロックDIG LIVE Vol.10」

2022年8月3日(水)渋谷・Spotify O-EAST

料金:4900円(全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込)

時間:OPEN 14:30 / START 15:00 / CLOSE 21:00 ※変更可能性あり

出演:オレンジスパイニクラブ / ケプラ / This is LAST / Bye-Bye-Handの方程式 / プッシュプルポット / ペルシカリア / マルシィ / ヤングスキニー / yutori

主催・企画:CCCミュージックラボ株式会社

制作」株式会社シブヤテレビジョン

協力:Rolling Stone Japan

最速先行受付(先着)【6月10日18時〜6月19日23時59分】

https://eplus.jp/tsutarock-diglive-10/

※ご購入の際 は、専用URLで詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、

あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。

特設サイト https://rollingstonejapan.com/articles/detail/37771

<リリース情報>

プッシュプルポット

1st EP『鐘を鳴らして』

発売中

=収録曲=

1. 鐘を鳴らして

2. ダイナマイトラヴソング 3. 季節は過ぎても

4. Unity

5. ともに オフィシャルサイト https://pushpullpot.aremond.net