

@平成フラミンゴ

平成フラミンゴが5月14日、千葉・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」に出演。同イベントに初出演となった感想や、Youtubeチャンネルの登録者300万人突破を控えたふたりに、それぞれ相方にあげたい"300万人達成記念プレゼント"を聞いた。

（オススメ動画）

🎬平成フラミンゴ、自分たちも驚いたシンクロとは？お互いを褒め合うシーンも「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 S/S」インタビュー

https://youtu.be/nVKd8qZHHhI

🎬平成フラミンゴ、ギャルピースが可愛い！息ぴったりなランウェイに注目 「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」

https://youtu.be/dAAdc6-GHn8

🎬平成フラミンゴ＆ヘラヘラ三銃士、ランウェイ上で仲良し全開！「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」

https://youtu.be/0XpidXm2-O4

🎬平成フラミンゴ、涙のランウェイ！ヘラヘラ三銃士も艶やか浴衣で登場「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 S/S」

https://youtu.be/B_dZjQ0DJBk

🎬平成フラミンゴ、ランウェイ上でも仲の良さ全開！大歓声のなか関コレ初登場「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 S/S」

https://youtu.be/PIWxfeV5qXU

🎬平成フラミンゴ、ゆるめカジュアルスタイルでキメる！『マイナビ TGC 2022 S/S』

https://youtu.be/p_UWku1lafc

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

