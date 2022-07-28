ガールズグループ・TWICEのミナが13日、都内で行われたSK-II「どうする? 真夜中の撮影」キャンペーン公開記念イベントに渡辺直美、三吉彩花とともに登場した。
（記事＆写真）
📸TWICEミナ、超ミニドレスで美脚披露 渡辺直美・三吉彩花と再会「うれしい」
https://news.mynavi.jp/article/20220713-2398614/
（オススメ動画）
🎬TWICEミナ、SK-Ⅱイベントに超ミニドレスで登場 リハーサル後の撮影に緊張「初めてなので」SK-Ⅱ「どうする？真夜中の撮影」キャンペーン公開記念イベント
https://youtu.be/Q8d8Jcm1q_I
🎬TWICEミナ、無邪気に笑う姿がかわいすぎ！三吉彩花＆渡辺直美との美しくて見飽きないフォトセッション SK-II「どうする? 真夜中の撮影」キャンペーン公開記念イベント
https://youtu.be/TIv-4bGTet8
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi