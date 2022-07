「ツタロックDIG」出演・yutoriが語る理想像「辛い時に寄り添えるバンドになりたい」

「ツタロックDIG LIVE Vol.10」が、2022年8月3日にSpotify O-EASTにて開催される。

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロックDIG』。2021年に今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催した『ツタロックDIG LIVE Vol.8』に続き、2022年は初の大阪開催として心斎橋BIGCATにて『ツタロックDIG LIVE Vol.9―OSAKA―』を開催。そしてこのたび、2022年第二弾として『ツタロックDIG LIVE Vol.10』をSpotify O-EASTにて開催する。Rolling Stone Japanでは、本イベントに出演するバンドたちへのインタビューを敢行。それぞれのバンドの結成やイベントに対する意気込みを掲載していく。

今回掲載するのは、2020年12月7日始動、関東出身平均18.5歳4人組バンド・yutori。日常に潜む想いや愁いを、佐藤古都子(Vo./Gt.)の激しくも儚い歌声で伝える楽曲が 同世代を中心に話題を呼び、4曲のみの配信で楽曲総再生数は500万回を突破している。今回は、佐藤古都子(Vo./Gt.)に、yutoriというバンド名の由来や、2022年3月にリリースした楽曲「キミニアワナイ」のこと、今後の展望についてメールインタビューで話を訊いた。

ー結成、活動開始までの経緯を教えてください。

結成はペルシカリアの矢口結生さんが集めてくれたことがきっかけで、私の高校の後輩でもあるベースの豊田以外の他のメンバーとはそのタイミングで出会いました。その後、「ショートカット feat. 矢口結生」をEggsでリリースして、その一曲のリリースで解散するつもりだったんですが、聴いて下さった方が「次の曲も楽しみです」と言ってださったので、次の曲も作ろうという話をバンドメンバーとし、本格的な活動がスタートしました。

ーバンド名「yutori」の由来はなんですか?

ドラムの浦山が三文字で「KOTORI」さんや「yonige」さんみたいな名前にしたい! と提案してくれて、メンバーでアイディアを出し合って決まった名前が「yutori」です。

ー音楽で影響を受けたアーティストや、音楽以外のルーツをそれぞれ教えてください。

歌にハマったきっかけは、小学生の頃に親のパソコンで聴いたボーカロイドで、バンドはおいしくるメロンパンさんを聴いてやってみたい!! となりました。

ー「午前零時」のリリース以降、yutoriとして楽曲制作された4曲について、どのように曲作りをしたのでしょうか。

基本的な楽曲制作はドラムの浦山が弾き語りのデモをみんなに送ってくれることが多いのですが、他のメンバーもそれぞれがデモを制作するので、メンバーのみんなで持ち寄り、聴きあって曲を決め、ブラッシュアップしています。ですが、意外とそれ以外にもスタジオで合わせた曲が「いいかも!」となって、もっと詰めていこう! となって曲作りをしていくパターンもあり、色々な形で曲作りをしています。

ー2022年3月26日にリリースされた「キミニアワナイ」はリアルすぎる儚い歌詞と、古都子さんの歌声の緩急が光る楽曲だと思いました。この曲についての思いを訊かせてください。

歌っている時、この子はきっとこういう思いなんだろうな、などと心情を想像しながら歌いました。少し寂しい想いになりながら歌ったことを覚えています。

ー(バンドとしても古都子さんとしても)SNS上で他のバンドの楽曲のカバーをアップされているのが印象的です。日本のロックバンドへのリスペクトがとても伝わってくるのですが、yutoriとして、どのようなバンドになっていきたいか理想像はありますか?

かっこいいバンドになりたいですし、辛い時に寄り添えるようなバンドになりたいです。

ー2021年10月6日にyutoriとしての初ライブから精力的にライブ出演をされていますね。SNSやストリーミングで楽曲がどんどん知れ渡っていく中で、「ライブ」は活動の中でどのような存在ですか?

yutoriを知らない方に知ってもらえるチャンスであり、更に私たちを好きになってもらう機会だと思っています。

ー来る8月3日(水)の「ツタロックDIG LIVE Vol.10」ではどのようなライブが期待できますか?

私個人としては見にきてくれた人に届くような、いい歌を歌おうと思っていますし、バンドとしては最強のライブをします。

ー気になる共演者はいますか?

マルシィさんがとても気になります…… 少し前に知ってハマったので、とても気になります……。

ー今後について、何か計画していることがあれば教えてください。

まだ言えませんが、皆さんが驚く様なことを沢山用意しています。待っていて下さい。

