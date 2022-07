にしな×SOL!こもり校長×ぺえ教頭「三角関係を経験したの初めて」それぞれの矢印の行方は!?

にしなさんが、7月26日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。登場時から、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭3人の“好き”が交錯する時間になりました。にしなさんは、今回で4回目の登場です。前回(2021年11月8日)出演時には、にしなさんはぺえ教頭のYouTubeを見ていること、またこもり校長は“初めてツイッターでDMを送った相手”と話していました。こもり校長:にしな先生は7ヵ月以上ぶりだそうです。そんな遠く感じないですよね?にしな:えー! 不思議な感じです。ぺえ教頭:にしなちゃんが来ると、アットホーム感があるよね。にしな:ありがとうございます……!こもり校長:あの……本当に好きなんですよ、僕。にしな:照れる……照れます(笑)。こもり校長:本当に好きで……「U+」(の一部が)GMOクリック証券のCMでポンと流れた時に「めっちゃいい曲だな」と思っていたら、60秒バージョンみたいなのが出てきて。そこで、にしなちゃんだったことがわかって、すぐにツイッターでDMを送ったんです。「めちゃめちゃ好きな曲です」って。にしな:そうなんです。DMをくださって。ぺえ教頭:感想を送ったんだ。CMがきっかけなの?こもり校長:いや、その前からお会いしていて……(2021年2月24日に出演した)SCHOOL OF LOCK! がラジオ初だったんですよね?にしな:そうでした。こもり校長:だから、俺とにしなさんは意外と長くて……一方通行なんだけど。ぺえ教頭:なんで!? そんなことないでしょ?こもり校長:だって、にしなさんは……。にしな:そうですね(笑)。私はずっとぺえさんをYouTubeで見ているんで。矢印はどっちかというと……。ぺえ教頭:何? この三角関係は!?こもり校長:そうなんだよ……。ぺえ教頭:私、人生で三角関係を経験したの初めてなんだけど!全員:(笑)。ぺえ教頭:元気にしてた?にしな:元気でした……元気でしたか?ぺえ教頭:私はギリギリだけどね。こもり校長:……俺にも聞いてくれよ。ぺえ教頭:そうだ! こんなに声が枯れているからね。にしな:あっ! 元気ですか……?こもり校長:どっちかというと元気じゃない声をしてるのに、「大丈夫ですか?」の一言ぐらいあってもいいんじゃない……? (教頭は)元気そうだろ!ぺえ教頭:やめてよ! 見た目が派手でも、元気ないときは元気ないからな!にしな:(笑)。こもり校長:俺は逆に、声ガラガラだけど元気なんだよね(笑)。にしな:あれ? 聞き方が難しい(笑)。ぺえ教頭:(これが)三角関係ね……(笑)。にしなさんは、7月27日(水)にニューアルバム『1999』をリリース。10月から11月にかけて、『にしなワンマンツアー「1999」』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/