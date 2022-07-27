7月29～31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」より、YouTubeにてライブの模様が生配信されるアーティストが決定した。
生配信は全日3つのチャンネルが用意され、今年のヘッドライナーを務めるVampire Weekend、ジャック・ホワイトを含む40組以上が配信アーティストにラインナップされている。また「FUJI ROCK FESTIVAL '22」のオフィシャルサイトでは、各日程の配信タイムテーブルも公開された。
「FUJI ROCK FESTIVAL '22」YouTube生配信アーティスト
7月29日（金）
ch1
The Hu / OAU / Original Love / クラムボン / Hiatus Kaiyote / シド / ボノボ
ch2
Michael Kaneko / No Buses / 幾何学模様 / THE NOVEMBERS / Night Tempo Ladies In The City Live Set / Awich / Dawes / Vampire Weekend
ch3
踊ってばかりの国 / DOPING PANDA / WONK / 木村充揮ロックンロールバンド / ジェイペグマフィア / D.A.N. / ジョナス・ブルー / SPECIAL OTHERS
7月30日（土）
ch1
Bloodywood / ORANGE RANGE / SHERBETS / GRAPEVINE / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / Foals / ジャック・ホワイト
ch2
The fin. / 崎山蒼志 / Ｔ字路s / 折坂悠太（重奏） / 東京スカパラダイスオーケストラ / GLIM SPANKY / Dinosaur Jr. / ナイ・パーム from Hiatus Kaiyote
ch3
石橋英子 / Fire EX. / Say Sue Me / toconoma / スネイル・メイル / CreativeDrugStore / 中納良恵 / アーロ・パークス / Cornelius
7月31日（日）
ch1
go!go!vanillas / 七尾旅人 / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. UA、中納良恵、トータス松本） / Black Country, New Road / Superorganism / ハナレグミ
ch2
Kroi / 石崎ひゅーい / Japanese Breakfast / Elephant Gym / マカロニえんぴつ / 角野隼斗 / ずっと真夜中でいいのに。
ch3
Acidclank / 奇妙礼太郎 / 思い出野郎Aチーム / 鈴木雅之 / Altin Gun / PUNPEE / 中村佳穂 / Mogwai / ムラ・マサ
※Altin Gunの「u」はウムラウト付きが正式表記。
※配信アーティストは変更の可能性あり。