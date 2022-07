7月29~31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」より、YouTubeにてライブの模様が生配信されるアーティストが決定した。

生配信は全日3つのチャンネルが用意され、今年のヘッドライナーを務めるVampire Weekend、ジャック・ホワイトを含む40組以上が配信アーティストにラインナップされている。また「FUJI ROCK FESTIVAL '22」のオフィシャルサイトでは、各日程の配信タイムテーブルも公開された。

「FUJI ROCK FESTIVAL '22」YouTube生配信アーティスト

7月29日(金)

ch1

The Hu / OAU / Original Love / クラムボン / Hiatus Kaiyote / シド / ボノボ

ch2

Michael Kaneko / No Buses / 幾何学模様 / THE NOVEMBERS / Night Tempo Ladies In The City Live Set / Awich / Dawes / Vampire Weekend

ch3

踊ってばかりの国 / DOPING PANDA / WONK / 木村充揮ロックンロールバンド / ジェイペグマフィア / D.A.N. / ジョナス・ブルー / SPECIAL OTHERS

7月30日(土)

ch1

Bloodywood / ORANGE RANGE / SHERBETS / GRAPEVINE / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / Foals / ジャック・ホワイト

ch2

The fin. / 崎山蒼志 / T字路s / 折坂悠太(重奏) / 東京スカパラダイスオーケストラ / GLIM SPANKY / Dinosaur Jr. / ナイ・パーム from Hiatus Kaiyote

ch3

石橋英子 / Fire EX. / Say Sue Me / toconoma / スネイル・メイル / CreativeDrugStore / 中納良恵 / アーロ・パークス / Cornelius

7月31日(日)

ch1

go!go!vanillas / 七尾旅人 / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. UA、中納良恵、トータス松本) / Black Country, New Road / Superorganism / ハナレグミ

ch2

Kroi / 石崎ひゅーい / Japanese Breakfast / Elephant Gym / マカロニえんぴつ / 角野隼斗 / ずっと真夜中でいいのに。

ch3

Acidclank / 奇妙礼太郎 / 思い出野郎Aチーム / 鈴木雅之 / Altin Gun / PUNPEE / 中村佳穂 / Mogwai / ムラ・マサ



※Altin Gunの「u」はウムラウト付きが正式表記。

※配信アーティストは変更の可能性あり。