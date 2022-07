聖飢魔II、23年ぶりカセットテープ大教典のジャケット写真公開

聖飢魔IIが9月21日に発布する23年振りの新譜曲による大教典『BLOODIEST』の概要が明らかとなった。

聖飢魔IIは悪魔教の布教のためにハードロックバンドの様式を用いて魔暦紀元前14年(1985年)9月に地球デビューし、27銘柄の小教典(シングル)、18銘柄の大教典(アルバム)、14銘柄の活動絵巻教典(ビデオ・DVD)を発布(発売)、魔暦元年(1999)12月31日に地球征服を完了し、地球デビューから14年間の活動に終止符を打ち解散し魔界に戻った。新型コロナウイルスというゼウスの妨害による2年の間に、聖飢魔IIは真の大黒ミサが行えないという状況を逆手に取り、ゼウスへの反撃として大教典を制作しており、解散後初23年振りとなる新譜曲による(いわゆるベスト盤でもセルフカヴァー盤でもない)大教典『BLOODIEST』をリリースする。

初回限定生産盤Aには、大教典『BLOODIEST』(CDは共通)に加え、魔暦22(2020)年、23年(2021)年の中で行われた、ヴィデオ黒ミサ&生トーク、アコースティックを中心にした変異生黒ミサツアーを収録した映像、更に再集結後に製作・発布された6曲のMVがBlu-ray(DVD)3枚に渡り収録される。このヴィデオ黒ミサには、16年振りにあのエース清水長官が出演するという信者感涙の黒ミサとなっている。初回限定盤Bには、『BLOODIEST』 (CD)に、『BONUS TRACKS』として再集結後に発布した12楽曲とを合わせて2枚組での発布となる。

また、8月24日(水)に23年振りに先行して発布されるカセットテープ大教典のジャケット写真が公開された。大教典『BLOODIEST』の発布に先駆けて、リードトラック「LOVE LETTER FROM A DEAD END」の先行配信とプレオーダー(予約注文)もスタートする。

<リリース情報>

聖飢魔II

大教典『BLOODIEST』

2022年9月21日(水)発布

【初回生産限定盤A】

価格:13200円(税込)

(1CD+3Blu-ray)

(1CD+3DVD)

大教典「BLOODIEST」(CD)

ヴィデオ黒ミサ&生トークツアー「特別給付悪魔」 +再集結以後発表のMusic Clips(Blu-ray/DVD)

・VIDEO黒ミサ 夜の部

0. Opening of SPECIAL AKUMA PAYMENT

1. 創世紀

2. FIRE AFTER FIRE

3. 1999 SECRET OBJECT

4. TALK1

5. アダムの林檎

6. MASQUERADE

7. TALK2

8. 呪いのシャ・ナ・ナ・ナ

9. BRAND NEW SONG

10. Prologue of 蠟人形の館

11. 蠟人形の館

12. 生トークへの誘い

13. 秘密の花園

14. JACK THE RIPPER

15. Prologue of EL DORADO

16. EL DORADO

17. Ending of SPECIAL AKUMA PAYMENT

・VIDEO黒ミサ 昼の部 限定曲

2. 地獄の皇太子

7. 昼TALK2

8. GOBLINS SCALE

13. BAD AGAIN-美しき反逆-

・再集結以後発表のMusic Clips

*EL DORADO

*EL DORADO 聖飢魔Ⅱ×Kobun Shizuno

*呪いのシャ・ナ・ナ・ナ

*呪いのシャ・ナ・ナ・ナ Dance Ver.

*BABIES IN THEIR DREAMS

*LOVE LETTER FROM A DEAD END

※計6曲収録(上記は曲順ではなく五十音順)

ヴィデオ黒ミサ&生トークツアー 全15会場選抜生トーク集(Blu-ray/DVD)

ヴィデオ&変異生黒ミサツアー「悪チン集団接種」(Blu-ray/DVD)

・VIDEO黒ミサ 夜の部

0. 陰アナウンス(ダミアン陛下詔)

1. OPENING of AKU-CHINE MASS INOCULATION

2. OVERTURE~WINNER!

3. APHRODITE

4. TALK1

5. 空の雫

6. FROM HELL WITH LOVE

7. GOBLINS SCALE

8. TALK2

9. 世界一のくちづけを

10. TALK3

11. 有害ロック

12. STAINLESS NIGHT

13. TALK4 with C.P.ACE

14. FIRE AFTER FIRE

15. Ending of VIDEO & Opening of 変異生黒ミサ

16. 地獄の皇太子

17. 生TALK1

18. エガオノママデ

19. 秘密の花園

20. 生TALK2

21. THE OUTER MISSION

22. Prologue of 蠟人形の館

23. 蠟人形の館

24. 生TALK3

25. SAVE YOUR SOUL

26. Ending of AKU-CHINE MASS INOCULATION

27. 35++予告VTR

夜の部限定曲

05. 真昼の月

【初回限定盤B】

価格:6600円(税込)

(2CD)

大教典「BLOODIEST」(CD)

「地獄のBONUS TRACKS ‐再集結以後発布楽曲集‐」(CD)

*I AM HERE

*蒼き風 紅き風

*俺様はアナニマス

*SADAKO vs. KAYAKO -THE CURSE OF SHANA・NA・NA- (「呪いのシャ・ナ・ナ・ナ」英語版)

*SURPIRISE!

*T列車で行こう

*DESERTED HERO

*PANDEMIC CARRIERS

*HEAVY DUTY BABY

*BABIES IN THEIR DREAMS

*MOTHER EARTH

*LET ME BE YOUR FRIEND

計12曲収録(上記は曲順ではなく五十音順)

【通常盤】

価格:3300円(税込)品番:BVCL-1250

・大教典「BLOODIEST」(CD)

カセットテープ大教典 「BLOODIEST」

発売日:2022年8月24日(水)

価格:2800円(税込)

収録曲 ※曲順ではなく五十音順 12曲収録

・歌おう踊ろう×××しよう

・荒涼たる新世界

・GOBLINS SCALE

・THE BLOODIESTS -最も血生臭い奴ら–

・地獄の鐘を鳴らすのはおまえ

・永遠の詩 -A Song Of The Deceased-

・呪いのシャ・ナ・ナ・ナ

・PLANET / THE HELL

・MIGHTY PUNCH LINE

・LOVE LETTER FROM A DEAD END

・RUN RUN RUN!

・WHATS HAPPENING?

※カセットテープ大教典はデーモン閣下のお言葉入り

<聖飢魔II 大黒ミサツアー情報>

魔暦24年(2022年)

2022年10月16日(日)千葉・松戸.森のホール21 大ホール

2022年10月23日(日)長野・ホクト文化ホール 大ホール

2022年10月30日(日)京都・ロームシアター京都 メインホール

2022年11月6日(日)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年11月12日(土)広島・上野学園ホール

2022年11月20日(日)群馬・ベイシア文化ホール 大ホール

2022年11月26日(土)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年12月5日(月)大阪・オリックス劇場

2022年12月10日(土)東京・東京ガーデンシアター

2022年12月18日(日)福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

2022年12月24日(土)静岡・アクトシティ浜松 大ホール

魔暦25年(2023年)

2023年1月7日(土)宮城・仙台サンプラザホール

2023年1月14日(土)石川・本多の森ホール

2023年1月21日(土)岡山・岡山市民会館

