『THE BATMAN』のバットマンがアクションフィギュアに！

映画『THE BATMAN』(邦題『THE BATMAN -ザ・バットマン-』)のバットマンがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXにラインナップ入りした。

『THE BATMAN -ザ・バットマン-』は2022年の映画。アメコミのヒーローバットマンの活躍を描く特撮作品だ。

MAFEX(マフェックス)はアメコミ関連に強いアクションフィギュアで、バットマンはコミック版、アニメ版、実写版と様々なバリエーションがラインナップされている。

THE BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

MAFEX THE BATMAN

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年7月発売予定

映画『THE BATMAN -ザ・バットマン-』のバットマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

頭部パーツは素顔含む4種。各種武器パーツ付属。胸アーマーはバットラングを外した状態を差し替えで再現できる。布製マントは端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

9月には『バットマン』シリーズの悪役ハーレイ・クィンのコミック版も発売される。そちらもご紹介しよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)

MAFEX HARLEY QUINN(BATMAN: HUSH Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年9月発売予定

『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)版のハーレイ・クィンをアクションフィギュア化。全高約15センチ。

特徴的なハーレクイン(道化師)風の赤黒衣装と白い肌(設定上は化粧によるもの)を再現。頭部パーツは全3種。ハンマーパーツ、ジャンピングシューズ付属。

MAFEXでは『バットマン』系以外にも様々なアメコミ映画や、アニメ、コミックのキャラがラインナップされている。

最後は特撮ドラマ『THE BOYS TM』(邦題『ザ・ボーイズ』)のアイテムをご覧に入れよう。

THE BOYS TM (C) 2022 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

MAFEX STARLIGHT

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年7月発売予定

『THE BOYS TM』の超人チーム「SEVEN」の一員、電気を操るスターライトがアクションフィギュアになって登場。全高約15センチ。

頭部パーツ3種付属。能力エフェクトパーツ、マイクパーツ付属。布製マントは端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

MAFEXは、キャラによって異なるが全高約16センチ。ノンスケールだが人間サイズキャラの場合、おおよそ1/11スケールに相当する。

女性キャラはおおむね男性キャラより背が低いため、全高約15センチになっている場合が多い。

