『ダイの大冒険』展の展示イメージやグッズ、来場プレゼント情報公開！

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』初の単独展示イベント『「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~』が2022年8月11日(木・祝)から8月28日(日)まで、池袋・サンシャインシティにて開催される。その展示イベントの詳細イメージや、来場者プレゼント、販売グッズなどの情報が公開された。

アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の原作は、原作・三条陸、漫画・稲田浩司、監修・堀井雄二による同名の漫画作品。原作は、大人気ロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの名を冠する初の長期連載漫画として、1989年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした。勇者に憧れる少年・ダイとその仲間たちが織りなす冒険ファンタジーだ。

1991年に一度アニメ化されており、今回は約30年ぶりに完全新作となって再びアニメーションの世界に戻ってきた。

今回、『「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~』が原作漫画の原画展示~アニメ展示が両方同時に楽しめる内容であることを表した、原作×アニメで構成されたメインビジュアルが公開された。

また展示の内容の詳細イメージとして、大迫力の没入シアターの様子や、原作漫画の絵を使用したクロコダインのフォトスポット、新装彩録版の美麗な表紙イラストが一枚の壁面に並ぶ新装彩録版ギャラリーなどの展示イメージも公開。

来場者へは先着3万名に本イベントのビジュアルを使用した『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』のカードがプレゼントされる。

さらに会場入り口にてスマホゲーム『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-』のタイトル画面を提示すると、先着で5000名に「魂の絆 オリジナルステッカー」が配布される(※カードとステッカーはなくなり次第終了)。

会場内では『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』も無料で試遊できるエリアもあり、そこで試遊した方も限定カードがもらえる。

会場先行発売となるグッズも続々登場!

ダイとゴメちゃん、ポップとマァムがそれぞれ両面に印刷された特製のミニサイズクッションや、ダイの世界地図をあしらったランチョンマット、そしてTシャツでも好評を博した、ポップ、クロコダイン、フレイザードの名言トートバッグ。

もちろん、原作漫画のイラストや名シーンを使用した商品も登場!

カラーイラストを使用したA4サイズのクリアファイル、原作漫画のコマを使用したポストカードなど、それぞれ種類も多くラインナップ。

他にもたくさんの商品が用意されている。詳しくはイベント公式HPをチェック!

チケットはアソビュー! にて販売中だ。

>>>『「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~』展示イメージや入場特典、販売グッズを見る(画像13点)

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C)SQUARE ENIX CO., LTD.

(C)2020-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)T-ARTS

(C)2021, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)2022 DeNA Co.,Ltd