Original Love、コラボレートシングルをTENDREを迎えリリース

Original Loveが、30周年プロジェクトの一環で制作された「接吻 / Original Love &Ovall」に続くコラボレートソングとして、TENDREを迎えた「優しい手 ~ Gentle Hands / OriginalLove & TENDRE」をリリースした。

3年半ぶり20枚目となるニューアルバム『MUSIC, DANCE & LOVE』を9月21日にリリースすることを発表したばかりのOriginal Love。

本楽曲は、未来を見つめ、パンデミックを経て時代が移り変わっていく瞬間の日常の喜びを謳う人生讃歌。Original Love&TENDREに加え、高木祥太(Bass / BREIMEN)、松浦大樹(Drums / She Her Her hers,saccharin)とともに構築した現行のブラックミュージック、ネオソウルとも呼応する、しなやかなサウンド&グルーヴが織り成す豊かな1曲となっている。

■Original Love コメント

TENDRE河原くんと曲を作ったら、すごい速さでめちゃいい曲ができました。この曲を聞いて思い思いにダンスしてほしいなと。優しい手を差し伸べる人の先に、必ず未来がある。皆さんよろしく。

田島貴男(Original Love)

■TENDRE コメント

『すごい速さでめちゃいい曲ができました。』

田島さんがそう仰ってくださる有難さを噛み締めつつこのコメントを書いております。

でも本当におもしろいくらいにそうでした。

優雅にドライブしてる様で、時にジェットコースターの様で。笑

この曲は我々音楽家としての想いがリンクしたからこそつくれた楽しい現象。

優しい手を差し伸べ合いながら、いっしょに踊りたいものですよね。

そんな未来を皆さんとぜひ!

TENDRE

<リリース情報>

Original Love & TENDRE

『優しい手 ~ Gentle Hands』

配信中

https://jvcmusic.lnk.to/gentlehands

Original Love:http://originallove.com

TENDRE:https://tendre-jpn.com