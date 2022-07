ロボ根性の思い出がよみがえる！ロボコンのレトロソフビ

昭和の特撮コメディ『がんばれ!!ロボコン』の主人公ロボコンがレトロデフォルメのソフビになった。

『がんばれ!!ロボコン』は1974年放送開始の特撮TV番組。ロボット学校に通うロボコンたちロボット生徒の活躍を描くコメディ作品だ。成績はよくないが根性で頑張るロボコンの姿は共感を呼び、全118話が制作される人気作となった。

今回のソフビは、東映特撮作品のヒーローや敵などをレトロデフォルメでソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。とはいえ元々ロボコンは低頭身のスタイルであるため、レトロデフォルメと言いつつ劇中とあまりイメージが変わらない体型に仕上げられている。

(C) 石森プロ・東映

ロボコン(メタリックカラー)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年11月下旬発送予定

「東映レトロソフビコレクション」の新作。以前発売されたものから彩色が変更され、メタリックカラーになっている。胸のハッチは開閉可能。全高約24センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月31日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではロボコン以外にもソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

ハリネズラス、ザンジオー(新色クリア)+ミニソフビ、カイメングリーン(マスク取れ)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

9130円(左)、各1万1000円(中、右)(全て税込)

2022年11月下旬発送予定

「東映レトロソフビコレクション」の新作。左から『仮面ライダー』のショッカー怪人2種、『人造人間キカイダー』のダーク破壊ロボット1種。各全高約24センチ、ミニソフビは各全高約10センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月31日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 石森プロ・東映 (C) さいとう・たかを・東映

仮面ライダー新2号(細ライン、マスク取れ)、ウニドグマ、ウデゲルゲ(蓄光)

発売元:メディコム・トイ

6050円(左)、各4950円(中、左)(全て税込)

通常の「東映レトロソフビコレクション」より一回り小さい「東映レトロソフビコレクションM(ミドル)」の新作。左から、『仮面ライダー』のヒーロー、『仮面ライダー』のショッカー怪人、『超人バロム・1』のドルゲ魔人。各全高約15センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月31日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(1962) ギニョール版

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年10月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。『キングコング対ゴジラ』のギニョール(撮影用人形)をレトロソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年7月24日(水)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) UAMOU (C) KIRIKO ARAI

VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 31.5 DINO UAMOU、おおかみくん

販売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年8月発売予定

アーティストのミニソフビを中心としたカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の新作。各全高約6センチ。

以前通常弾でラインナップされた「DINO UAMOU」と「おおかみくん」の新カラー版だ。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

VAGでは時折「SERIES ◯.5」が発売される。基本的には、以前発売したアイテムのカラー変えバージョンが「◯.5」の方に割り振られるようだ。

