Jリーグは21日、公式試合における声出し応援の段階的導入について、運営検証試合が追加決定したことを発表した。

Jリーグでは効果的な感染症対策を講じながら声を出して応援ができる「声出し応援エリア/声出し応援席」の段階的導入が決定している。7月30日から8月14日までの実施期間内で、既に23試合で運営検証を行うことが明らかとなっていた。

今回の発表によると、新たに1試合で運営検証を実施。声出し応援の段階的導入が始まって以降初めて、浦和レッズの試合が選ばれた。今後も運営検証試合が決定次第、随時公表することが伝えられた。

また、Jリーグは実施期間終了後となる8月15日以降も、引き続き声出し応援エリアの段階的な設置を継続する予定だとしている。詳細は今回の運営検証の結果を受けて決定のうえ、改めて8月15日以降のガイドラインとして公表される予定だ。

◆■新規追加試合

▼JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝第2戦(8月10日)

浦和レッズ vs 名古屋グランパス(埼玉スタジアム2002)

◆■既に決定している試合

▼明治安田生命J2リーグ第29節(7月30日〜31日)

モンテディオ山形 vs FC町田ゼルビア(NDソフトスタジアム山形)

水戸ホーリーホック vs 大宮アルディージャ(ケーズデンキスタジアム水戸)

栃木SC vs 徳島ヴォルティス(カンセキスタジアムとちぎ)

大分トリニータ vs 東京ヴェルディ(昭和電工ドーム大分)

ツエーゲン金沢 vs ブラウブリッツ秋田(石川県西部緑地公園陸上競技場)

▼JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝第1戦(8月3日)

セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ(ヨドコウ桜スタジアム)

ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡(ノエビアスタジアム神戸)

▼明治安田生命J1リーグ第24節(8月6日〜7日)

アビスパ福岡 vs ガンバ大阪(ベスト電器スタジアム)

FC東京 vs 清水エスパルス(味の素スタジアム)

▼明治安田生命J2リーグ第30節(8月6日〜7日)

東京ヴェルディ vs V・ファーレン長崎(味の素スタジアム)

FC町田ゼルビア vs 大分トリニータ(町田GIONスタジアム)

ツエーゲン金沢 vs ベガルタ仙台(石川県西部緑地公園陸上競技場)

レノファ山口FC vs モンテディオ山形(維新みらいふスタジアム)

ブラウブリッツ秋田 vs 水戸ホーリーホック(ソユースタジアム)

ロアッソ熊本 vs 栃木SC(えがお健康スタジアム)

▼JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ準々決勝第2戦(8月10日)

アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸(ベスト電器スタジアム)

▼明治安田生命J1リーグ第25節(8月13日〜14日)

FC東京 vs セレッソ大阪(味の素スタジアム)

鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡(県立カシマサッカースタジアム)

▼明治安田生命J2リーグ第31節(8月13日〜14日)

水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ(ケーズデンキスタジアム水戸)

栃木SC vs アルビレックス新潟(カンセキスタジアムとちぎ)

徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ(鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム)

▼明治安田生命J3リーグ第20節(8月13日〜14日)

ヴァンラーレ八戸 vs いわきFC(プライフーズスタジアム)

鹿児島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC(白波スタジアム)