不倫報道を否定するイーロン・マスク「もう長いこと性行為していない」

電気自動車大手「テスラ」CEOのイーロン・マスク氏がグーグル創業者の元妻と不倫をしていたという米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道に対し、同氏はTwitterで「まったくのデタラメだ」と即座に否定。さらに念押しするように、現地時間25日午前に新たなテキストを投稿した。

ツイートの内容は「もう長いことセックスはご無沙汰だ(溜息)」というもの。グーグルの共同創業者セルゲイ・ブリン氏の別れた妻ニコール・シャナハンとの「束の間の情事」で、男の友情が壊れたという報道に反論したマスク氏は、みずからの性事情も明らかにした。

Havent even had sex in ages (sigh) — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

マスク氏とブリン氏の友情はかなり長い。2008年リーマン・ショックでテスラが経営難に陥った際には、ブリン氏は50万ドルを融資した。その恩返しとして、マスク氏は2015年にテスラ初の電気SUVをブリン氏に1台贈呈した。だがウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ブリン氏は2人の友情がギクシャクしたために、マスク氏が経営する会社の個人所有株を売却するよう金融アドバイザーに指示したとみられる(ブリン氏がどの会社に、どれだけ投資していたのか、実際に株の売却が行われたのかどうかは不明)。

ブリン氏とシャナハン夫妻に関しては、去る1月「和解しがたい相違」を理由に離婚を申請。申請書によれば、ブリン氏は2021年12月15日から別居していたと述べているが、この時期夫妻はまだ同居していたと報じられていた。マスク氏とシャナハンの不倫は2021年12月上旬に起きたと見られている。

