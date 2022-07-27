コスプレイヤー綺太郎が7月26日、自身のTwitterを更新しセーラー服ショットを披露した。
綺太郎は「普通の女の子」とツイートし、メガネを着用したセーラー服ショットを披露。この投稿にファンからは「普通じゃない可愛さ」「メガネ似合ってます」「可愛すぎ」「好き」といった声が寄せられた。
普通の女の子 pic.twitter.com/sn6v7hvqy5— Kitaro_綺太郎🍬 (@kitaro_cos) July 25, 2022
(C)PPエンタープライズ
コスプレイヤー綺太郎が7月26日、自身のTwitterを更新しセーラー服ショットを披露した。
綺太郎は「普通の女の子」とツイートし、メガネを着用したセーラー服ショットを披露。この投稿にファンからは「普通じゃない可愛さ」「メガネ似合ってます」「可愛すぎ」「好き」といった声が寄せられた。
普通の女の子 pic.twitter.com/sn6v7hvqy5— Kitaro_綺太郎🍬 (@kitaro_cos) July 25, 2022
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