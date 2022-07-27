コスプレイヤー綺太郎が7月26日、自身のTwitterを更新しセーラー服ショットを披露した。

綺太郎

綺太郎は「普通の女の子」とツイートし、メガネを着用したセーラー服ショットを披露。この投稿にファンからは「普通じゃない可愛さ」「メガネ似合ってます」「可愛すぎ」「好き」といった声が寄せられた。

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