萩原一至原作によるアニメ「BASTARD!!―暗黒の破壊神―」の特集が、本日7月26日発売のCONTINUE Vol.78(太田出版)で展開されている。

ダーク・シュナイダーとティア・ノート・ヨーコが表紙を飾った同号。ダーク・シュナイダー役の谷山紀章とヨーコ役の楠木ともりの対談、監督を務める尾崎隆晴のインタビュー、アニメの第1話から第13話までの完全解説などが掲載された。今回の対談で谷山は「萩原先生に成り代わって誌上で暴れまわっているキャラクターだから、こちらがやりすぎるってことはないんですよね。だから自分の表現力のマックスをダーク・シュナイダーに叩き込んだ感じです」、楠木は「ダーシュを叱るときは、急にコミカルになって、ダーシュが子犬っぽくなるんですよ。そこで食い気味で言ったり、さらにケンカっぽくなるときは、だいたい最後がアドリブで終わるんです。紀章さんが来てくれたところに対して、私がドーン!と怒ればいいように引っ張ってくださって演じやすかったです」と役作りについて語っている。

なお第2特集では、安彦良和の連載「マイ・バック・ページズ」の特別編となる「安彦良和 マイ・バック・ページズ 特別編 ~機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島~」の最終回を収録。また「THE ART OF Re:cycle of the PENGUINDRUM」と題したコーナーでは、劇場版「Re:cycle of the PENGUINDRUM」のアイコンデザインを担当した越阪部ワタル、美術監督・中村千恵子、色彩設定・辻田邦夫のインタビューが収められた。