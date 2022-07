ガンバ大阪は26日、『ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーJSAT』にて、MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと11月19日(土)に対戦することを発表した。

既にフランクフルトは11月に日本ツアーを実施することを発表しており、11月16日(水)には浦和レッズと対戦することが決まっていた。フランクフルトにとっては11月の日本ツアーで2試合を行うこととなる。

今回のツアー決定に際し、スカパーJSAT株式会社の代表取締役・執行役員社長の米倉英一氏は「この度、ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーJSATとしてブンデスリーガのクラブを日本へ招聘し、Jリーグクラブとの親善試合を開催できることを嬉しく思います。コロナ禍で欧州サッカーを現地で観戦することが難しい中で、ぜひこの機会にブンデスリーガのサッカーの面白さを感じていただきたいと思っております。今回のジャパンツアーを通して、サッカーのみならず、スポーツライブイベントの醍醐味を、今後もスカパーJSATはファンの皆様にお届けしていきます」とコメントを発表した。

また、ブンデスリーガ・インターナショナルのCEOを務めるロバート・クライン氏もコメントを発表。「ブンデスリーガの日本のファンの皆様、こんにちは!この度、スカパーJSATとパートナーシップを組み、ブンデスリーガジャパンツアーが実現できることを大変嬉しく思っています。ブンデスリーガは、他の世界的なリーグと比較して最も多くの日本人選手が所属しており、ワールドカップイヤーである今年は素晴らしいサッカーが展開されることが期待されている注目のリーグです。日本で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」と語った。

チケット販売の詳細も発表されている。ガンバ大阪ファンクラブ先行販売(先着)は8月26日(金)10:00開始。チケットぴあ先行販売(先着)は9月2日(金)10:00にスタートする。一般販売(先着)は9月9日(金)の10:00〜の予定だ。

リリース概要は以下の通り。

◆【大会概要】

■名称

ブンデスリーガジャパンツアー2022 powered by スカパーJSAT ガンバ大阪 vs アイントラハト・フランクフルト

■日時

11月19日(土)キックオフ時間未定

■対戦

ガンバ大阪(日本・Jリーグ) vs アイントラハト・フランクフルト(ドイツ・ブンデスリーガ)

■会場

パナソニックスタジアム吹田

■主催

スカパーJSAT株式会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ

■主管

ガンバ大阪、一般社団法人大阪府サッカー協会

■後援

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、在日ドイツ商工会議所

■企画

IMG

■大会方式・試合方式および勝敗の決定

90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする

■放送/配信情報

スポーツライブ+(生中継)/SPOOX・スカパー!番組配信(LIVE配信)