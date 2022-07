Perfumeは金閣寺と並ぶ存在!? SOL!ぺえ教頭「有形文化財にしたほうがいい」

Perfumeが、7月25日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭とともに、それぞれの印象を伝えあいました。Perfumeは、2008年3月から2021年3月まで番組内のコーナー『Perfume LOCKS!』を担当。13年間、“Perfume研究員”として、リスナーに声を届けてきました。2021年9月にぺえ教頭が加わり現体制となってからは、初めての出演です。こもり校長:新体制のSCHOOL OF LOCK! はどうですか?のっち:いい匂いがする! 入ってきてびっくりしました。こんなにいい匂いだったことない!全員:(笑)。ぺえ教頭:今日は、強めの“パフューム”でのぞんでいますから。あ~ちゃん:(強めに)ふってきてくれたんだ(笑)。でも校長もいいよね? 「あ、これだったんだ……!」ってなった。かしゆか:「いいよね」って。こもり校長:嬉しいですね。あ~ちゃん:こっちのほうが、フィットしている感じがするよね? 「こういう役割の人だったんだ」って(笑)。こもり校長:ありがとうございます……!かしゆか:ぺえ教頭にも会えて嬉しいね。やっと会えた~!あ~ちゃん:ゆかちゃんは、教頭のYouTubeをずっと見てんだよ。かしゆか:全部見てます。ぺえ教頭:信じられない。Perfumeが、私を知っているのが意味わからないぐらい……!あ~ちゃん:知ってるよお!こもり校長:ぺえ教頭は1月にPerfume研究員のライブ(Perfume LIVE 2022 [polygon wave])を観て、「生まれ変わったらPerfumeになりたい」って。のっち:どういうこと!?(笑)。ぺえ教頭:私とは正反対の存在だと思うんです。かしゆか:正反対なの!?あ~ちゃん:そこまで?ぺえ教頭:だから、どう頑張ってもどうもがいても、Perfumeにだけはなれないと思っているの。だからこそPerfumeになって、その人生の景色を見てみたいなって。Perfume:え~……!こもり校長:それは、“Perfumeの誰か”じゃなくて、“Perfume”になりたいの?ぺえ教頭:“Perfume”になりたいの。一員になりたいの。あ~ちゃん:プラス1人じゃなくて、この中の誰かってこと?(笑)。例えば、私のポジションに“ぺえ”として入るってこと?ぺえ教頭:それでもいいし、4人目でもいいし。かしゆか:概念としての“Perfume”ってことね(笑)。ぺえ教頭:本当に、Perfumeのパフォーマンスは日本の宝……!Perfume:うわぁ~……。ぺえ教頭:有形文化財とかにしたほうがいいと思う。後世に、どうにかこうにか残していけないものか、っていうね。Perfume:嬉しい!ぺえ教頭:私は人生の中で、金閣寺とPerfumeのライブは生で観たいって心に決めて……。Perfume:(笑)。かしゆか:金閣寺と並んでいるの!?(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:富士山よりもPerfumeのライブ!かしゆか:そこは富士山でしょ!ぺえ教頭:それぐらいの輝きとパワーを……。あ~ちゃん:そことも並んでるの!?(笑)。嬉しいなぁ。ぺえ教頭:(番組の最後に)Perfumeと同じ時代に生きれるというのは、当たり前じゃないですよ。本当にこの2時間はそれを感じました。あ~ちゃん:嬉しい~。でもぺえ教頭の話は、私も妹から聞いていてね。すごく昔の話なんだけど、原宿で販売しているときに……。こもり校長:カリスマ店員だったときだ。あ~ちゃん:そうそうカリスマ! 「この子がめっちゃおもしろいんじゃけど」って見せてくれて。「この間、Perfumeって言ってたんよ」って聞いたんよ。何かでPerfumeのことを発言してくれて。ぺえ教頭:いっぱいしてますよ。あ~ちゃん:それで「そうなんだ!」ってなってから、ずっとフォローして見てた。ぺえ教頭:え……フォロー!?こもり校長:(時間がないので)これから先は、あとでやってください……!Perfumeは7月27日(水)にニューアルバム『PLASMA』をリリース。8月20日からは、全国9都市を巡るアリーナツアー『Perfume 9th Tour 2022 “PLASMA”』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/