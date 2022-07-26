【速報】プロ野球ホームランダービー2022　対戦結果速報｜マイナビオール…

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「マイナビオールスターゲーム2022」（第1戦：福岡PayPayドーム、第2戦：松山・坊っちゃんスタジアム）が26日から開催。試合前には今年もホームランダービーが行われる。ここではホームラン競争の結果速報を行う。
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ファン投票結果・競技ルール・賞金などは
対戦カード
オールスターゲーム第1戦試合前（26日）
準々決勝
牧秀悟（DB） － 柳田悠岐（H）
大山悠輔（T） － 山川穂高（L）
準決勝
－
オールスターゲーム第2戦試合前（27日）
準々決勝
佐藤輝明（T） － 浅村栄斗（E）
村上宗隆（S） － Ｂ．レアード（M）
準決勝
－
決勝
－
選手別成績
1回戦
準決勝
決勝
優勝
牧秀悟
牧秀悟（横浜DeNAベイスターズ）
ファン投票：セ・リーグ5位（2529票）
※岡本和真（巨人）欠場により繰り上げ
2022年本塁打数：17本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
柳田悠岐
柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
ファン投票：パ・リーグ2位（6722票）
2022年本塁打数：13本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
大山悠輔
大山悠輔（阪神タイガース）
ファン投票：セ・リーグ2位（3658票）
2022年本塁打数：20本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
山川穂高
山川穂高（埼玉西武ライオンズ）
ファン投票：パ・リーグ1位（1万3470票）
2022年本塁打数：29本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
佐藤輝明
佐藤輝明（阪神タイガース）
ファン投票：セ・リーグ2位（4060票）
2022年本塁打数：15本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
浅村栄斗
浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）
ファン投票：パ・リーグ5位（1338票）
※吉田正尚（オリックス）欠場により繰り上げ
2022年本塁打数：17本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
村上宗隆
村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
ファン投票：セ・リーグ1位（1万1387票）
2022年本塁打数：33本
打撃投手：
1回戦
準決勝
決勝
優勝
レアード
レアード（千葉ロッテマリーンズ）
ファン投票：パ・リーグ4位（1906票）
2022年本塁打数：14本
打撃投手：