【速報】プロ野球ホームランダービー2022　対戦結果速報｜マイナビオール…

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「マイナビオールスターゲーム2022」（第1戦：福岡PayPayドーム、第2戦：松山・坊っちゃんスタジアム）が26日から開催。試合前には今年もホームランダービーが行われる。ここではホームラン競争の結果速報を行う。

 

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ファン投票結果・競技ルール・賞金などは

対戦カード

オールスターゲーム第1戦試合前（26日）

準々決勝

牧秀悟（DB）　－　柳田悠岐（H）

大山悠輔（T）　－　山川穂高（L）

 

準決勝

　－　

オールスターゲーム第2戦試合前（27日）

準々決勝

佐藤輝明（T）　－　浅村栄斗（E）

村上宗隆（S）　－　Ｂ．レアード（M）

 

準決勝

　－　

 

決勝

　－　

選手別成績

1回戦

準決勝

決勝

優勝

牧秀悟

牧秀悟（横浜DeNAベイスターズ）

ファン投票：セ・リーグ5位（2529票）

※岡本和真（巨人）欠場により繰り上げ

2022年本塁打数：17本

打撃投手：

 

1回戦

準決勝

決勝

優勝

柳田悠岐

柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

ファン投票：パ・リーグ2位（6722票）

2022年本塁打数：13本

打撃投手：

1回戦

準決勝

決勝

優勝

大山悠輔

大山悠輔（阪神タイガース）

ファン投票：セ・リーグ2位（3658票）

2022年本塁打数：20本

打撃投手：

 

1回戦

準決勝

決勝

優勝

山川穂高

山川穂高（埼玉西武ライオンズ）

ファン投票：パ・リーグ1位（1万3470票）

2022年本塁打数：29本

打撃投手：

1回戦

準決勝

決勝

優勝

佐藤輝明

佐藤輝明（阪神タイガース）

ファン投票：セ・リーグ2位（4060票）

2022年本塁打数：15本

打撃投手：

 

1回戦

準決勝

決勝

優勝

浅村栄斗

浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）

ファン投票：パ・リーグ5位（1338票）

※吉田正尚（オリックス）欠場により繰り上げ

2022年本塁打数：17本

打撃投手：

1回戦

準決勝

決勝

優勝

村上宗隆

村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）

ファン投票：セ・リーグ1位（1万1387票）

2022年本塁打数：33本

打撃投手：

 

1回戦

準決勝

決勝

優勝

レアード

レアード（千葉ロッテマリーンズ）

ファン投票：パ・リーグ4位（1906票）

2022年本塁打数：14本

打撃投手：