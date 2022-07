パリ・サンジェルマン(PSG)は、25日に行われた『エアトリ presents Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2022』第3戦のガンバ大阪戦に6-2で快勝し、川崎フロンターレ、浦和レッズらと対戦した今回のツアーを3戦全勝で終えた。26日、PSGの選手たちやクラブ公式ツイッターなどが、今回のツアーに関するコメントを発信している。

PSGのクラブ公式ツイッターは、G大阪戦後のブラジル代表FWネイマールのコメントを動画で紹介。高いスキルを存分に発揮して日本のファンをわかせたネイマールは、以下のようにツアーの意義を語った。

「全体的に良い準備ができたと感じているよ。フィジカル的にも準備が整ったし、試合を重ねるごとにリズムをつかむことができたね」

「チームとして向上するためには、もっと一緒にプレーし、もっとお互いを知る必要があるけれど、いくつかの点においては満足している。それに、僕たちは正しい道を歩んでいると思うよ」

「シーズン前にみんなが集まってプレーするのは良いことさ。基礎的な部分を強化できるからね。家族と離れるのは残念だけど、これも準備の一環。来週は決勝戦(31日にナントとトロフェ・デ・シャンピオン〔フランス・スーパーカップ〕を懸けて対戦)があるし、それに向けてはしっかり準備できたと思う」

また、スペイン代表MFパブロ・サラビアは、自身のツイッターで「日本での最終試合。応援ありがとうございました、これからも頑張ります」と投稿。イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマは「ありがとう(日本の国旗)。また素晴らしい結果を手にすることができたね。これから(フランス・)スーパーカップが楽しみ」とコメントし、フランス代表DFプレスネル・キンペンベは、日本語と英語を織り交ぜて「ありがとうございました and see you soon」と綴っている。

さらに、クラブ公式ツイッターもフランス語で「私たちの #PSGJapanTour2022 が終わります!」と投稿し「ありがとうございました」と日本語でメッセージを添えた。

