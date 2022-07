入場無料！等身大ブルーが福岡に上陸！『ジュラシック・ワールド』POP UP

名古屋、大阪、東京と、日本各地を次々と熱狂の渦に巻き込む『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』のPOP UPがついに2022年7月28日、福岡に上陸! 『ジュラシック・ワールド』で活躍するヴェロキラプトルのブルーや、ジュラシックシリーズの象徴的恐竜T-REXたちを大迫力で堪能できる同イベント。『ジュラシック・ワールド』の魅力がたっぷり詰まったPOP UPに迫る!

世界的大ヒットシリーズ『ジュラシック・ワールド』最終章がいよいよ公開されることを記念したPOP UPがすごい!

全国5大都市の大丸・松坂屋を巡回する『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』POP UPが、7月28日(木)から福岡・大丸福岡天神店に舞台を移してやってくる。

息を呑むハイエンド・スタチュー、コンパクトながら本格的なフィギュア、デザインコンシャスなウエア類。パネルやAR、フォトスポットといったアクティビティとともに、ファン必見の商品も数多く用意されている。

本POP UPの見逃せないポイントをご紹介するので、足を運ぶ方、興味のある方はぜひチェックしてみよう!

◆大迫力! 大型スタチュー『PRIME1STATUE』をその目で確かめろ!

本POP UPでは、世界中のコレクターから熱い支持を集める、プライム1スタジオの大型スタチュー『PRIME1STATUE』が多数展示されている。

ブルー、トリケラトプス、スピノサウルス、そしてシリーズで大人気のT-レックス。迫力の造形と塗装で生み出された、『ジュラシック・パーク』『ジュラシック・ワールド』シリーズを代表する恐竜たちのクオリティ高いスタチューをその目で確かめることができる。

一部スタチューはご購入いただけるので、本格的造形の美しさを間近で見てから、じっくりご検討いただいてはいかがだろうか。

◆ぬいぐるみやキャンディも! お土産にも便利なグッズが盛りだくさん

集めやすいタイプのフィギュアも豊富にご用意。そのほか、様々なグッズやアパレルなどの販売もされており、初代『ジュラシック・パーク』で作品のキーとなった琥珀をモチーフにした「琥珀キャンディ」も。

◆豪華賞品がもらえる・当たるWキャンペーンを実施!

特別なレゴ(R)ミニキット、金色に輝くティラノサウルス・レックス! 期間中は会場とSNSでキャンペーンを実施。ファンなら見逃せないこのチャンスをぜひ。

◆等身大ブルー&ベータと一緒に記念写真を♪

1993年の『ジュラシック・パーク』からはじまった、映画の歴史を変えたともいわれる大ヒットシリーズ。その歴史、魅力を詰め込んだアクティビティもご用意。

大丸・松坂屋のエントランスなどに展示される等身大の「ブルー&ベータ」、フォトスポットとして楽しめる会場内の等身大「ブルー」、T-レックスらが現れる大迫力のAR、数々の名シーンを切り取ったパネル。ぜひ心ゆくまでお楽しみあれ。

以上のように、四半世紀を超える歴史の中で生まれ、今尚人々を魅了し続ける『ジュラシック・パーク』『ジュラシック・ワールド』シリーズの魅力がたっぷりと詰め込まれた本POP UPは、入場料無料なのもうれしい。

ファンならずとも訪れれば楽しめること間違いなし。

老若男女を問わずワクワクさせてくれる恐竜たちを満喫するには絶好のチャンスだ!

☆『ジュラシック・ワールド』POP UPのアイテムやイメージを見る(写真20点)>>>

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.