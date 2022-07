マニック・ストリート・プリーチャーズ 『ノウ・ユア・エネミー』を真の姿で再リリース

マニック・ストリート・プリーチャーズが、2001年にリリースした6thアルバム『ノウ・ユア・エネミー』のリイシュー盤を9月9日にリリースする。

同作は2001年2月、キューバ・ハバナのテアトロ・カール・マルクスで、当時の同国の指導者カストロ議長の前で行われた公演によってローンチされ、翌週にはUKアルバムチャートで2位に、その後全世界で50万枚以上を売り上げたアルバム。またアルバムからのシングル・カット「ソー・ホワイ・ソー・サッド」、「ファウンド・ザット・ソウル」、「オーシャン・スプレイ」、「レット・ロウブソン・シング」はすべてUKシングルチャートでトップ20にランクインした。

関連記事:クーラ・シェイカー伝説を辿る ブリットポップ異端児の新章とサマソニ来日の展望

そんな21世紀の幕開けを飾った同作は、制作当時の構想では、2作の特色の異なる作品を集めた2枚組アルバムだったというが、結局1枚もののアルバムとしてリリース。リリースから21年の時を経て、融和的で内省的な曲を集めた「ドア・トゥ・ザ・リヴァー」と、元来のルーツでもあるハード・ロック色が強い「ソリダリティ」というエクスペリメンタルな面をそれぞれ打ち出し、メンバーが当初望んでいた形でアルバムが真の姿に生まれ変わった。アルバムリリースに先駆け、収録曲で今回初出となる楽曲「ローズバット」が配信。同曲のMVも併せて公開された。

同作は、完全生産限定盤(3CD)と通常盤(2CD)の2形態でリリース。完全生産限定盤は未発表デモ音源のCDも封入されたCD3枚組、また直輸入資材を使用したトールサイズ・スペシャル・ブックレット仕様となっている。また両形態ともに、海外ライナーノーツの対訳、長年のコラボレーター、Mitch Ikeda氏の写真も掲載。さらに日本盤CDには2009年に日本のみで、生産限定リリースされた同作の紙ジャケット盤に収録されていたライブトラック4曲が、ボーナス・トラックとして復刻収録される。

<リリース情報>

マニック・ストリート・プリーチャーズ

『ノウ・ユア・エネミー』(2022 リイシュー盤)

2022年9月9日発売

アルバム『ノウ・ユア・エネミー』(2022 リイシュー盤)各配信・購入サイトリンク

https://sonymusicjapan.lnk.to/ManicStreetPreachers_nyede

CD

①完全生産限定盤 トールサイズ・スペシャル・ブックレット仕様、CD3枚組

価格:8000円(税込)

品番:SICP-6474-6

②通常盤 CD2枚組

価格:3630円(税込)

品番:SICP-6477-8

※両形態とも日本盤のみボーナス・トラック4曲収録。海外ライナーノーツ対訳付

=収録曲=

ディスク 1 - ドア・トゥ・ザ・リヴァー DOOR TO THE RIVER

ザ・イヤー・オブ・ピュアリフィケイション The Year of Purification

オーシャン・スプレイ Ocean Spray

ソー・ホワイ・ソー・サッド(アヴァランチーズ・ショーン・ペン・ミックス)

So Why So Sad (Avalanches Sean Penn Mix)

ドア・トゥ・ザ・リヴァー Door To The River

ローズバッド Rosebud

ジャスト・ア・キッド Just a Kid

ヒズ・ラスト・ペインティング His Last Painting

レット・ロウブソン・シング Let Robeson Sing

グラウンドホッグ・デイズ Groundhog Days

エピセンター Epicentre

ヒズ・ラスト・ペインティング(LAミックス) His Last Painting (LA Mix)

エピセンター(TLAミックス) Epicentre (TLA Mix)

ソー・ホワイ・ソー・サッド(オリジナルKYEヴァージョン) So Why So Sad (Original KYE Version)

ロイヤル・コレスポンデント Royal Correspondent

日本盤ボーナス・トラック

レット・ロウブソン・シング(ライヴ・フロム・カール・マークス・シアター、ハバナ、キューバ)

Let Robeson Sing (Live from Karl Marx Theatre, Havana, Cuba)

オーシャン・スプレイ(ライヴ・フロム・カール・マークス・シアター、ハバナ、キューバ)

Ocean Spray(Live from Karl Marx Theatre, Havana, Cuba)

ユー・ストール・ザ・サン・フロム・マイ・ハート(ライヴ・アット・ザ・ミレニアム・スタジアム31st December 1999)

You Stole The Sun From My Heart(Live At The Millennium Stadium)

ザ・マッシズ・アゲインスト・ザ・クラッシズ(ライヴ・アット・ザ・ミレニアム・スタジアム)

The Masses Against The Classes(Live At The Millennium Stadium)

ディスク2 – ソリダリティ SOLIDARITY

イントラヴィナス・アグノスティック Intravenous Agnostic

ファウンド・ザット・ソウル(TLAミックス) Found That Soul (TLA Mix)

ウィ・アー・オール・ブルジョア・ナウ We Are All Bourgeois Now

フリーダム・オブ・スピーチ・ウォント・フィード・マイ・チルドレン Freedom of Speech Wont Feed My Children

ザ・カンバレッスント The Convalescent

ベイビー・エリアン Baby Elian

マッシズ・アゲインスト・ザ・クラッシズ Masses Against The Classes

マイ・ゲルニカ My Guernica

スタディーズ・イン・パラリシス Studies In Paralysis

デッド・マーターズ Dead Martyrs

ワッツヴァイル・ブルーズ Wattsville Blues

ミス・ヨーロッパ・ディスコ・ダンサー Miss Europa Disco Dancer

フィア・オブ・モーション Fear Of Motion

ペデスタル Pedestal

ディドゥント・マイ・ロード・デリヴァー・ダニエル Didnt My Lord Deliver Daniel

ローカスト・ヴァリー Locust Valley

マスキング・テープ Masking Tape

バラード・オブ・ザ・バンコク・ノヴォテル Ballad of the Bangkok Novotel

リトル・トロールズ Little Trolls

ディスク3 – デモ DEMOS

オーシャン・スプレイ(スタジオ・デモ) Ocean Spray (Studio Demo)

ソー・ホワイ・ソー・サッド(カセット・デモ) So Why So Sad (Cassette Demo)

ドア・トゥ・ザ・リヴァー(カセット・デモ) Door To The River (Cassette Demo)

ヒズ・ラスト・ペインティング(エア・ヴァージョン・ホーム・カセット・デモ)

His Last Painting (Air Version Home Cassette Demo)

レット・ロウブソン・シング(ホーム・カセット・デモ) Let Robeson Sing (Home Cassette Demo)

グラウンドホッグ・デイズ(ホーム・カセット・デモ) Groundhog Days (Home Cassette Demo)

エピセンター(カセット・デモ) Epicentre (Cassette Demo)

イントラヴィナス・アグノスティック (ホーム・カセット・デモ) Intravenous Agnostic (Home Cassette Demo)

フリーダム・オブ・スピーチ・ウォント・フィード・マイ・チルドレン(スタジオ・デモ)

Freedom Of Speech Wont Feed My Children (Studio Demo)

ザ・カンバレッスント(スタジオ・リハーサル・デモ) The Convalescent (Studio Rehearsal Demo)

ヒズ・ラスト・エリアン(スタジオ・デモ) His Last Elian (Studio Demo)

ザ・マッシズ・アゲインスト・ザ・クラッシズ(スタジオ・デモ) Masses Against The Classes (Studio Demo)

マイ・ゲルニカNo.1(ホーム・アコースティック・デモ) My Guernica No 1 (Home Acoustic Demo)

マイ・ゲルニカ(スタジオ・デモ) My Guernica (Studio Demo)

デッド・マーターズ(ホーム・カセット・デモ) Dead Martyrs (Home Cassette Demo)

ワッツヴァイル・ブルーズ(ホーム・カセット・デモ) Wattsville Blues (Home Cassette Demo)

ソニー・ミュージック アーティストサイト(日本語)

http://www.sonymusic.co.jp/artist/ManicStreetPreachers/

アーティスト オフィシャルサイト(英語)

https://www.manicstreetpreachers.com/