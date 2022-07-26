HYDEがZepp Hanedaで6日間ライブ開催、ASH DA HEROとの対バンも

HYDEが、9月にZepp Hanedaで6日間にわたりライブを開催することを発表した。

同公演は全公演がシューティングライヴとなり、2階席もタブレットなどでの撮影が許可。9月7日、8日は1Fフロア前方までをステージとして使用、9月10日はZepp Haneda（TOKYO）に常設されるロビーカムを駆使した撮影となり、フロアの盛り上がりも積極的に撮影する。またLIVE VIEWINGを通じて全国の映画館にも同時生中継。9月11日は男性と女性のエリアを分けたBEAUTY & THE BEAST公演となり、Stagecrowdにて世界に向けても同時生中継される。

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また、9月4日、5日は、「RUMBLE FISH」の追加公演として、ゲストアクトにASH DA HEROを迎え、VAMPROSE ARCHIVESで後日配信予定のシューティングライヴを行う。なお、9月4、5、7、8、10日の公演は、いずれもFC会員限定公演となる。

＜ライブ情報＞

HYDE LIVE 2022

VAMPROSE ARCHIVES presents HYDE LIVE 2022 RUMBLE FISH（追加公演）

＊FC限定公演（HYDEIST/Circle A）

2022年9月4日（日）開場 16:15 / 開演 17:30

2022年9月5日（月）開場 17:45 / 開演 19:00

Guest Act：ASH DA HERO （両日）

HYDE LIVE 2022

＊FC限定公演（HYDEIST/HYDERoom）

2022年9月7日（水）開場 17:45 / 開演 19:00

2022年9月8日（木）開場 17:45 / 開演 19:00

2022年9月10日（土）開場 16:15 / 開演 17:30

＊LIVE VIEWING生中継

HYDE LIVE 2022 BEAUTY&THE BEAST

supported by EdgeTechプロジェクト

2022年9月11日（日）開場 16:15 / 開演 17:30

＊Stagecrowd生中継

会場：Zepp Haneda（TOKYO）

チケット価格（D代別）

1Fスタンディング 6660円（税別） / 7330円（税込）

2F指定席（撮影可能）10000円（税別） / 11000円（税込）

ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

050-5533-0888 （平日12:00～15:00）

Official HP：https://www.hyde.com/