『アズレン』リトルイラストリアスの無邪気な笑顔に癒される♪

大人気海戦スマホゲーム『アズールレーン』より、「リトルイラストリアス」が公式イラストをモチーフにキュートに立体化! ホビー通販大手の「あみあみ」にて、限定特典「アクリルキーホルダー」付きで現在予約受付中だ。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

そんな本作より、「リトルイラストリアス」がNONスケールフィギュア化!

フィギュアやグッズ、玩具の企画・製作を行なっている「knead」がお届けするアズールレーンフィギュア第4弾として、公式イラストをモチーフにknead自慢の造形技術でキュートに立体化した。

帽子の飾り、髪、ワンピースには透明素材を使用し、透明感のある美しい仕上がりを演出。小物の造形にもこだわり、繊細な彩色での仕上がりになっている。

無邪気で幼気なリトルイラストリアスをぜひ手元で堪能してほしい。

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.