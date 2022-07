Hey! Say! JUMPのYouTube公式チャンネルが開設された。

ジャニーズ事務所のYouTube公式チャンネルでは7月22日に謎の動画を突如公開。この動画はラストに「See you on YouTube 7.24」という文が表示され、Hey! Say! JUMPのチャンネル開設を予告するものであった。

Hey! Say! JUMPのチャンネルでは2本の動画を公開中。1本目の動画ではグループ初の公式アーティストロゴが発表され、メンバーがロゴに込めたコンセプトや思いを明かしている。さらに2本目の動画として2019年リリースの25thシングル「ファンファーレ!」のミュージックビデオが公開された。