Kj(Dragon Ash)を中心に結成された5人組バンド・The Ravensが7月27日に配信シングル「Opening Ceremony」をリリースする。

KjはDragon Ashと並行してソロ活動を行っており、これまでにアルバム「Everything Becomes The Music」「THE PENDULUM」をリリース。The Ravensはこれらのアルバムをライブで表現するために、Kj(Vo, G)、PABLO(G / Pay money To my Pain、POLPO、RED ORCA)、武史(B / 山嵐、OZROSAURUS)、渡辺シュンスケ(Key / Schroeder-Headz)、櫻井誠(Dr / Dragon Ash、ATOM ON SPHERE)の5人で結成された。

「Opening Ceremony」は、2020年10月にリリースされた初音源「Golden Angle」以来となる新曲で、本作のリリースを機にThe Ravensは本格的な活動をスタート。バンドやレーベルのオフィシャルサイト、Twitter、Instagram、Facebook、TikTokの公式アカウントが開設された。またYouTubeの公式チャンネルでは、コロナ渦での音楽活動に対する思いなどが語られたドキュメンタリー映像が7月27日に公開される。現在YouTubeでは、同映像のティザーを公開中。