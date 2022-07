明治安田生命J3リーグ第18節が23日と24日に行われた。

23日に予定されていた首位いわきFCと2位松本山雅FCの直接対決は、松本での新型コロナウイルス感染拡大を受けて中止に。そんななか、3位鹿児島ユナイテッドFCは敵地でヴァンラーレ八戸を1-0で下し、暫定ながら首位に浮上した。

藤枝MYFCはギラヴァンツ北九州に3-1で快勝。クラブ新記録となる5連勝を達成。その藤枝MYFCと勝ち点で並んでいたカターレ富山は、最下位に沈むY.S.C.C.横浜に先制を許したが、64分に追いつくと後半アディショナルタイムに逆転し、追走に成功した。

福島ユナイテッドFCはホームでガイナーレ鳥取と対戦。59分、67分の失点で2点を追いかける厳しい展開となったが、80分から86分にかけて一気に3点を奪って逆転。2点ビハインドをひっくり返した福島は、9試合ぶりの勝利を収めた。

愛媛FCはSC相模原との打ち合いを3-2で制して3連勝。FC岐阜はカマタマーレ讃岐に2-1で競り勝ち、連敗を3で止めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月23日(土)

アスルクラロ沼津 0-1 FC今治

いわきFC (試合中止) 松本山雅FC

福島ユナイテッドFC 3-2 ガイナーレ鳥取

藤枝MYFC 3-1 ギラヴァンツ北九州

SC相模原 2-3 愛媛FC

ヴァンラーレ八戸 0-1 鹿児島ユナイテッドFC

FC岐阜 2-1 カマタマーレ讃岐

▼7月24日(日)

Y.S.C.C.横浜 1-2 カターレ富山

AC長野パルセイロ 3-2 テゲバジャーロ宮崎

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿児島(38/+16)

2位 いわき(37/+23)※1試合未消化

3位 松本(37/+13)※1試合未消化

4位 藤枝(35/+16)

5位 富山(35/+7)

6位 愛媛(31/+3)

7位 長野(30/+3)

8位 今治(28/+5)※1試合未消化

9位 岐阜(27/+3)

10位 福島(24/+2)

11位 沼津(23/-3)

12位 北九州(20/-6)

13位 宮崎(18/-6)

14位 相模原(17/-8)

15位 讃岐(17/-9)

16位 八戸(13/-16)

17位 鳥取(12/-16)

18位 YS横浜(8/-27)※1試合未消化

◆■次節の対戦カード

▼7月30日(土)

17:00 福島 vs 今治

17:00 藤枝 vs 鹿児島

18:00 富山 vs いわき

18:00 讃岐 vs 長野

18:00 北九州 vs 沼津

18:30 鳥取 vs 岐阜

▼7月31日(日)

15:00 宮崎 vs 相模原

18:00 松本 vs 八戸

18:00 愛媛 vs YS横浜