日向坂46が7月21、23日に山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストで野外ライブイベント「W-KEYAKI FES. 2022」を行った。この記事では2公演目となった7月23日の模様をレポートする。

「W-KEYAKI FES.」は欅坂46という“1本の欅”から生まれ、それぞれ独自の進化を続ける櫻坂46と日向坂46の2グループによる合同イベント。本来は7月22日から24日の4日間にわたり、2組が2日ずつ単独公演を行う予定だったが、櫻坂46の2公演はメンバー6名が新型コロナウイルス陽性の診断を受けて急遽開催断念となった。中1日を置いての日向坂46による公演の2日目は、開演直前まで雨がぱらつく悪天候だったが、開演時間が迫るにつれて雨雲が去り、晴れ間も見える好条件に。上村ひなの、山口陽世の3期生2人による場内アナウンスを経て、ライブは欅坂46の楽曲「太陽は見上げる人を選ばない」で幕を開けた。

清楚なブレザー姿で登場した日向坂46は、メインステージを離れて花道へと飛び出す。花道はメインステージの先で円形に広がっており、メンバー全員が輪になって歌っていると、白、水色、ピンクの風船が空へと放たれ、キャプテン佐々木久美は大きな声で「『W-KEYAKI FES.』開幕です!」と宣言した。メンバーはダッシュで一旦ステージを去り、場内にはお馴染みのオープニングナンバー「OVERTURE」が流れ出す。衣装をチェンジした日向坂46はライブ定番のアッパーチューン「キツネ」で一気に火をつけ、右手を「ヒ」の形にした日向坂46ポーズを決めた。ダンストラックに乗せて「W-KEYAKI FES.」の旗をひるがえすメンバーの姿に、場内のお祭りムードはさらに高まる。ウォーターキャノンが豪快に上げた水しぶきがコニファーフォレスト全体に降り注ぐ中、日向坂46は「君しか勝たん」をかわいらしく歌い上げた。

キャプテン佐々木は会場および生配信の画面の向こうで見守るおひさま(日向坂46ファンの呼称)にメンバーを代表して挨拶し、影山優佳が新型コロナウイルス陽性と診断され欠席となったことを改めて報告。そして、櫻坂46のキャプテン・菅井友香から預かってきた手紙を読み上げる。「日向坂46と櫻坂46は同じ欅から生まれたグループということで、これからもリスペクトし合いながらいい関係を築いていけたらうれしいです。目に見えない感染症との戦いは続いていますが、来年こそ2チームがここに集えることを願っています」という菅井の言葉に、おひさまから温かい拍手が送られた。また加藤史帆は「今日はなんの日だか知っていますか?」と、隣に立っていた河田陽菜がこの日21歳の誕生日を迎えたことを報告した。するとステージ上にはケーキが運び込まれ、メンバーはオペラ調の「Happy Birthday to You」で河田を祝福。21歳の抱負を聞かれた河田は「ケータイを見るときに眉間にシワを寄せない」と小さな目標を語った。

祝福ムードの中、ライブは「アザトカワイイ」で再開し、メンバーは2手に分かれて乗り込んだトロッコで場内外周をぐるりと移動。サブステージや花道などあちこちに広がり、「思いがけないダブルレインボー」を歌いながら会場に虹を作るべくホースや水鉄砲で盛大に水を撒いた。高瀬愛奈が「さっそくテンション上がりまくりで私もびしょ濡れになったんですけど……こんなもんじゃなくて、今日はおひさまにどんどん盛り上がってほしい。だからみんなでジャンプしませんか?」と呼びかけると、おひさまたちは一斉にジャンプを繰り返す。ぴょんぴょん飛び跳ねるおひさまの姿に高瀬は思わず「かわいい……母性生まれちゃったんですけど」とつぶやいた。丹生明里は「今ので暑くなったんで水分補給したいです。みんなで乾杯しましょう」とおひさまを促し、メンバーも一緒にエア乾杯。上村は「心を解放してありのままの笑顔を見せてください」と自身も“全オープン”の笑顔でおひさまに呼びかけた。

金村美玖、小坂菜緒、濱岸ひよりの2期生3名によるユニット曲「もうこんなに好きになれない」で始まった次のブロックでは、1期生、2期生、3期生がそれぞれメドレーを披露。1期生はタオルを振り回しながら「好きということは…」を元気に歌い、「真夜中の懺悔大会」では初センターの潮紗理菜が投げキッスを決める。黒い衣装でそろえて会場後方のサブステージに登場した2期生の金村、河田、濱岸、松田好花、富田鈴花の5人は「世界にはThank you!が溢れている」「恋した魚は空を飛ぶ」をパフォーマンス。一転、四者四様のカラフルな衣装をまとった3期生4名は「この夏をジャムにしよう」と「ゴーフルと君」をキュートに歌った。

ライブ中盤、10曲目の「川は流れる」が歌われる頃には日没が迫り、生配信の画面には山の向こうに沈む美しい夕日が映し出された。「飛行機雲ができる理由」をさわやかに歌い上げたメンバーがステージを去ると、ステージ前に扇状に広がる噴水がライトアップされる。マジックアワーとライティングが織りなす幻想的な光景の中、日向坂46はここで最新シングル「僕なんか」を披露。楽曲の世界に入り込み切ない表情を見せるメンバーの姿を、ステージを覆うように広がる噴水がドラマチックに盛り上げた。

「続いて披露させていただくのは、『W-KEYAKI FES.』でしかできない、『W-KEYAKI FES.』だからこそできる、私たちの大好きで偉大な先輩方の曲です」というキャプテン佐々木のコメントに続いて歌われたのは、欅坂46のナンバー「語るなら未来を…」。日向坂46にはないクールでシリアスな側面を見せ、おひさまを沸かせた。その後メンバーはトロッコに乗り込み、おひさまを煽るのみならずメンバー同士でも煽り合いながら「My fans」を熱唱。メンバーの熱気に応えるように、おひさまは赤いペンライトで会場を染め上げる。再びメインステージへと移動したメンバーは激しいビートに合わせたキレのあるダンスパフォーマンスを展開し、「アディショナルタイム」でライブはいよいよクライマックスへ。「僕なんか」でも使われた扇状の噴水が先ほどは異なるエモーショナルな表情を見せ、メンバーとおひさまの熱気を否応なしに高めていく。「No WAR in the future 2020」ではメンバーが花道をぐるぐる回りながら何度もジャンプ。高橋未来虹は「みんなまだまだ騒ぎたいんじゃないのかい?」と会場のおひさまを煽り、キャプテン佐々木は生配信の画面に向かって「全力で行くぞ!!」と絶叫しながら次のナンバー「誰よりも高く跳べ!2020」をタイトルコール。メンバーはステージ、トロッコ、花道と会場のあちこちに散らばり、おひさまとの一体感を作り上げた。

気付けばすっかり陽の落ちたコニファーフォレスト。キャプテン佐々木は名残り惜しげなトーンで「次が最後の曲になります」と告げる。彼女たちがこの日最後の曲に選んだのは、コロナ禍が明けた頃に「Woh oh oh oh」とシンガロングすることを望んでいる、最新シングル「僕なんか」のカップリング曲「知らないうちに愛されていた」。メンバーは心の中で熱唱するおひさまの分まで大きな声を上げ、再び「ヒ」の形にした右手を高く掲げた。

アンコールを求めるおひさまの拍手を受け、日向坂46はTシャツ姿で再登場。「最後にみんなで私たちの“ファ”を探しに行こう」と、2ndシングル「ドレミソラシド」をパフォーマンスした。齊藤京子は「1年に1回のイベントで、最初の『欅共和国』から参加できてると思うと感慨深い」と、前身グループ・けやき坂46として参加していた欅坂46のライブ「欅共和国」から連なる「W-KEYAKI FES.」の歴史に思いを馳せる。2021年の「W-KEYAKI FES.」は休養中で今回が初参加となった小坂は会場全体を見渡しながら「野外のライブってやっぱり素晴らしいなと心の底から思いました」と笑みを浮かべた。高橋は現在公開中の日向坂46ドキュメンタリー映画第2弾「希望と絶望 その涙を誰も知らない」で明かされた昨年の「W-KEYAKI FES.」の舞台裏のシーンを挙げ、「実は去年の『W-KEYAKI FES.』は悔しい思い出で。でも今年のライブはすべてを出し切った感じがします。来年もこの地でライブがしたいなって本当に思いました」と2日間の充実ぶりを語った。高橋の話を受け、キャプテン佐々木は会場の富士急ハイランドに昨年植えられた欅の木について話し、「あの子はまだ2歳なんですけど、なんと寿命が1000年らしいんですよ。1年に1度、私たちの根っこである欅坂に帰ってこられるこの場所が私たちは大好きなので、ずっと守っていきたいなと今日改めて思いました」とイベントの継続を望んだ。

ここで日向坂46は「緊急告知」として、9月から11月にかけてアリーナツアーを行うことを発表。メンバーもおひさまも大喜びの中、日向坂46はさらにアンコール曲を2曲披露。「JOYFUL LOVE」では7色のペンライトで会場全体に大きな虹が作り出され、ラストの「日向坂」ではメンバーのリクエストによって場内が「W-KEYAKI FES.」色に染まった。最後は大きな花火が打ち上げられ、メンバーは来年の再会を誓ってステージをあとにした。

日向坂46「W-KEYAKI FES. 2022」2022年7月23日 富士急ハイランド コニファーフォレスト セットリスト

01. 太陽は見上げる人を選ばない

02. キツネ

03. 君しか勝たん

04. アザトカワイイ

05. 思いがけないダブルレインボー

06. もうこんなに好きになれない

07. 好きということは…~真夜中の懺悔大会

08. 世界にはThank you!が溢れている~恋した魚は空を飛ぶ

09. この夏をジャムにしよう~ゴーフルと君

10. 川は流れる

11. 飛行機雲ができる理由

12. 僕なんか

13. 語るなら未来を…

14. My fans

15. アディショナルタイム

16. No WAR in the future 2020

17. 誰よりも高く跳べ!2020

18. 知らないうちに愛されていた

<アンコール>

19. ドレミソラシド

20. JOYFUL LOVE

21. 日向坂

日向坂46 全国アリーナツアー2022(タイトル未定)

2022年9月10日(土)愛知県 Aichi Sky Expo

2022年9月11日(日)愛知県 Aichi Sky Expo

2022年9月17日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年9月18日(日)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年10月17日(月)神奈川県 ぴあアリーナMM

2022年10月18日(火)神奈川県 ぴあアリーナMM

2022年11月12日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2022年11月13日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

※高橋未来虹の「高」ははしご高が正式表記。