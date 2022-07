安田レイ、アニメ『ラブオールプレー』ED曲のMV公開

安田レイが、TVアニメ『ラブオールプレー』の第2クールエンディングテーマとしてオンエア中の新曲「風の中」を配信開始。あわせてMVも公開した。

2021年、ドラマ『君と世界が終わる日に』の挿入歌「Not the End」が配信チャート1位を獲得。約2000万ストリーミングの配信ヒットを記録し、JQ(Nulbarich)や、TENDREとのコラボEPのリリースなど精力的に活動する安田レイ。

新曲は、THE CHARM PARKプロデュースを担当。疾走感溢れるリズムとリフレインが、80sリバイバルの潮流にも繋がるサウンドメイキングと、安田書き下ろしによるポジティブなメッセージが込められた歌詞が印象的な楽曲に仕上がった。MVでは大きく広がる空の下、黒々とした砂漠で、風に揺れる鮮やかな青い衣装に身を包み歌う彼女のパフォーマンスと、巨大なビニールと照明を使って「風」を可視化した幻想的なスタジオシーンを中心に描かれている。

また、10月23日にはライブ「Rei Yasuda Acoustic Live 2022 "Home Sweet Home"」の開催が決定。安田自身が考えたコンセプトのもと、自宅に招き入れるようなリラックスした空間とアコースティックアレンジが披露されるライブになっている。

・安田レイ コメント

今回、『ラブオールプレー』のエンディングテーマとして「風の中」を書き下ろしさせていただきました。原作の小説を読んでから歌詞を書き始めたのですが、学生の頃やっていた部活動のことを久しぶりにじっくり思い出しました。

私はダンス部だったんですが、仲間がいたからこそヘトヘトになるまで練習ができたし、汗だくのまま歩く帰り道の風がなんだか好きだったんですよね。

"あ、これ青春っぽい"って考えながらよく歩いていました(笑)。

そんな"風"がこの曲のキーワードになっています。

繰り返す日々の中で、何かを続ける理由がボヤけてしまう時って学生の時に限らずあると思うんですけど、実は身近な所に大事なヒントや答えはあると思うんですよね。それを今回〝風”で例えてみました。

今吹いている風の中で見つけられなかったら、自分で風を起こして”答え”を探せばいい。そんな想いを込めてこの曲を作りました。

<リリース情報>

安田レイ

先行配信曲「風の中」

配信中

ダウンロード・ストリーミングはこちら

https://reiyasuda.lnk.to/InTheWind

安田レイ

シングル『風の中』

CD発売日:8月24日(水)

・初回生産限定盤(CD+BD)

品番:SECL 2783-4

価格:6000円(税込)

Blu-ray付2枚組 / スペシャルデジパック仕様 / フォトブックレット(20P)

ポスター封入

・通常盤(CD)

品番:SECL 2785

価格:1500円(税込)

TVアニメ「ラブオールプレー」ワイドキャップステッカー

収録曲:

1. 風の中※TVアニメ「ラブオールプレー」エンディングテーマ

2. each day each night ※ソフトバンク「HeartBuds」テーマソング

3. 風の中 -Instrumental-

4. each day each night -Instrumental-

Blu-ray

[Music Video]

風の中 / each day each night

[Behind The Scenes]

風の中 -Music Video- / each day each night -Music Video- / 風の中 -Art Work-

[Live]

Rei Yasuda Live 2021 ”Its you” at Billboard Live TOKYO 2021.11.21

Re:I / true colors / dazzling tomorrow / Mirror / 赤信号 / through the dark / Its you with JQ from Nulbarich / Not the End / amber / Heavenly Star / blank sky / Brand New Day

<ライブ情報>

「Rei Yasuda Acoustic Live 2022 "Home Sweet Home"」

2022年10月23日(日)渋谷duo MUSIC EXCHANGE

時間:

【1部】OPEN 15:30 / START 16:00

【2部】OPEN 18:30 / START 19:00

FC限定先行チケット:7月24日(日)23:54まで受付中

HP先行受付:7月28日(木)12:00〜受付スタート

Official Site www.yasudarei.net