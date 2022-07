「いちばん好きな相手を堂々と選べる世の中になっていたらいいな」恋愛感情の“好き”の対象が女性でも男性でもあり得る10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。7月18日(月)の放送では、恋愛感情の“好き”の対象が、女性でも男性でもあり得るというリスナーのメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、感じたことを語り合いました。私は恋愛感情の“好き”が、周りの人と異なります。私は女性ですが、その“好き”の対象は男性でも女性でもあり得ます。具体的には、友情の“好き”も恋愛の“好き”も同じように感じていて、そのなかでいちばん好きな人に対して「お付き合いしたい」という感情を持ちます。高校生までは女性の恋愛対象は男性で、お付き合いする相手も男性だと思い込んでいたので、男性のなかでいちばん好きだった人とお付き合いしました。でも、実はその時、彼よりも好きな女の子がいたので、彼とは「ハグしたい」「キスしたい」という気持ちにはならず、付き合っていることに違和感があってお別れしました。このような私の“好き”の感情については、周りに話してもなかなか理解されなくて、いつももどかしい気持ちを抱えています。そして、理解してくれない友達の反応を見ているからこそ、お付き合いしたい人が女性だった場合は、どう思われるかが怖くて自分の気持ちを打ち明けることができません。いまは大学生になり、「結婚するならどんな人?」という話題が増えました。私が将来のパートナーを選ぶときには、性別関係なく、いちばん好きな相手を堂々と選べる世の中になっていたらいいなと思います。そのためにも、世の中には“異性”という括りだけではなく、いろんな形で“好き”を感じる人がいることを多くの人に知ってもらいたいです。こもり校長:俺は、“好き”という言葉は、いろんな意味を含んでいると思っているんだよね。1個の“好き”でも、恋人に対して、友達に対して、家族に対してもあるじゃない。もちろん同性に対する恋も、異性に対する恋にも言えるし。ぺえ教頭:そうね。こもり校長:“好き”という言葉は、いろんな意味を持ちすぎちゃって、使うのが難しいなって昔から思っているんだよね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:今回のメッセージにあった“好き”も、いろんな意味を考えちゃうから周りも戸惑うだろうし、それによってもどかしい気持ちになることもあるだろうね。周りが頑張って理解しようしていることにも、モヤモヤを抱えてしまうのかな? と思うけど。ぺえ教頭:同性や異性に対する恋なのか友情なのか……とかね。いろんな線引きがあるなかでね……そうねぇ、これはすごく難しいね。こもり校長:そうだね。でもいろいろな形で“好き”を感じる人がいるというのは、もちろんそうだし、それを否定する権利はないし、否定するものだとも思っていないから。「そういうこともあるんだよ」ということを多くの人に知ってもらいたい、というのは理解したいね。ぺえ教頭:そうね、今回は考えさせられましたね。こもり校長:そうだね。声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。全6都市をまわるこのイベントでは、第1弾の名古屋、第2弾の広島に続き、第3弾は7月17日(日)に北海道で開催されました。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、特別講師として山之内すずさんが参加しました。当日の模様は、「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトのレポートをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/