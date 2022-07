SUPER★DRAGONの冠番組「Power of The Soul SUPER★DRAGON」が本日7月23日(土)17:30にMUSIC ON! TVでスタートする。この番組の初回収録に、音楽ナタリーが密着した。

「Power of The Soul SUPER★DRAGON」は、メンバーがチームに分かれてさまざまな企画に挑戦し、成長していく姿を見せるドキュメントバラエティ。スパドラが現在行っている新曲の毎月配信リリース企画についてのインタビューも届けられる。

メンバー全員が参加した番組の初回収録はハウススタジオで実施され、9人はインタビューパートのほか、3人ずつに分かれて告知映像の撮影も順番に行った。それぞれのチームは積極的に笑いを狙いながら個性あふれる告知を行い、カメラの外でそれを見守るメンバーは野次を飛ばしながら収録を盛り上げる。笑顔の絶えない告知撮影のあとには、照明を落とした部屋で9人がクールな表情を決めた番組オープニング用の撮影も。いったいどんな仕上がりになっているのか、BLUE(スパドラファンの呼称)はオンエアを楽しみにしておこう。

本日放送の「#1」では、7月にリリースされた「Summer Party」のインタビューが届けられるほか、“ラップチーム”のジャン海渡、田中洸希、松村和哉がワードセンスを磨くために川柳に挑戦する企画の前編がオンエアされる。

MUSIC ON! TV「Power of The Soul SUPER★DRAGON」

#1

2022年7月23日(土)17:30~18:00

2022年8月27日(土)22:00~22:30 ※再放送