チャン･グンソク、ニューシングル『Beautiful』新ビジュアル公開

チャン・グンソクが、8月31日にリリースするニューシングル『Beautiful』のアーティスト写真・ジャケット写真の新ビジュアルを公開した。
成熟した大人の雰囲気をまとい、投げかける視線に心を射抜かれてしまいそうな新ビジュアルとともに、チャン・グンソクの第2章がついに幕を開ける。タイトル曲「Beautiful」は、8月1日（月）0時より先行配信予定となっている。
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また、収録曲のタイトルとKOARIショップ（オンライン）限定販売の特典内容も決定。詳細はチャン・グンソクオフィシャルサイトにて。
＜リリース情報＞
チャン･グンソク
『Beautiful』
2022年8月31日（水）発売
初回限定盤A（CD＋DVD）
1980円（税込）
＜DVD収録内容＞
「Beautiful」Music Video
初回限定盤B（CD＋DVD）
1980円（税込）
＜DVD収録内容＞
「Beautiful」Music Video Making
初回限定盤C（CD＋写真収録32Pブックレット）
1980円（税込）
通常盤（CD）
1320円（税込）
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（ＣＤ+グッズ）
3850円（税込）
＜グッズ＞Beautiful オリジナルコンパクトミラー
FANCLUB限定盤（CD）
1452円（税込）
＜封入特典＞メッセージカード
=CD収録内容=
※初回限定盤Ａ/Ｂ/C共通
1. Beautiful
2. Goes on
3. 僕らは今日も
※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 共通
1. Beautiful
2. Goes on
3. All right!!
※FANCLUB限定盤
1. Beautiful
2. Goes on
3. 僕らは今日も
4. 来日コメンタリー（音声コンテンツ）
チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/