ぷにぷに、防水、お出かけも一緒♪『すみっコぐらし　ぷにぷにずかん』

プールに海や川など、水遊びのシーズン到来! 泳ぎ疲れたときにビーチなどでお子様と楽しめる防水仕様の便利な絵本『すみっコぐらし ぷにぷにずかん』がオススメです!

防水×軽量×丈夫! 水遊びにぴったりの便利で可愛い『すみっコぐらし』の絵本は防水仕様の絵本! 水遊びの強いお供になりそう。

『すみっコぐらし ぷにぷにずかん』はサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』たちが何と45種類も収録され、ボリューム満点。

かわいい箱に、ぷにぷに手ざわりの絵本が入っており、軽くて丈夫で防水仕様、おでかけに大活躍間違いなしだ。汚れたら中性洗剤で軽く洗えるので、衛生面も安心。

カラフルな紙面に、すみっコたちをぎゅぎゅっと収録。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげはかわいいパジャマ姿です♪

「お風呂に入ったら、ぺんぎん?みたいにパジャマを着ようね!」など、楽しく小さなお子様とコミュニケーションにも役立つ。

いつでもどこでも持ち歩きに便利な『すみっコぐらし ぷにぷにずかん』でこの夏レジャーも絵本も一緒に楽しんじゃおう。

