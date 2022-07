Chilli Beans.『lemonade』は「結成3ヵ月で作った曲」1st Full Album『Chilli Beans.』に収録

3ピースバンドのChilli Beans.が、7月21日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。代打パーソナリティのあしざわ元教頭とパーソナリティのこもり校長が、7月13日リリースの1st Full Album『Chilli Beans.』について、収録曲の「lemonade」、「School」、「Tremolo」の感想を伝え、制作時のエピソードなどを聞きました。【Chilli Beans.】「音楽塾ヴォイス」のシンガーソングライターコースの生徒3人が2019年に結成。2021年8月に発売されたデジタルEP『d a n c i n g a l o n e』に収録の「lemonade」が、Spotify「バイラルトップ50(日本)」でデイリー1位を記録。2022年7月13日に1st Full Album『Chilli Beans.』をリリース。あしざわ元教頭:今回のアルバムには、結成直後に作った曲もあるんですか?Maika(Ba&Vo):(2曲目に収録されている)「lemonade」という曲を最初に作ったんですけど。結成して3ヵ月後くらいに作りました。あしざわ元教頭:結成して3ヵ月でこの感じ!? びっくり!Chilli Beans.:(笑)。あしざわ元教頭:僕はこの曲を聴いて……すっごい好きなんですよ。Chilli Beans.:嬉しい~!あしざわ元教頭:何が好きなのかいろいろ考えたんですけど、楽曲に主人公がいるとして……僕の印象ですけど、根は明るいヤツじゃないと思ったんです。何なら、自分に対してちょっとマイナスな面を抱えているんだけど、それがどこかのタイミングで吹っ切れたりとか、もう“ワタシ”でいかせてください! というタイミングを、楽曲がこんなにもかっこよく表現してくれているというか。聴いているこっちも、「俺もちょっとやったろかな!」というような気持ちにしてくれました。Maika:めっちゃ嬉しい!Lily(Gt&Vo):自分も根が暗くて仕方ないので……(笑)。それが吹っ切れたときに、こういう感じで強気に考えたりするので。それが伝わっているのが、嬉しくてしょうがないです。あしざわ元教頭:今日聴いている生徒(リスナー)も、Chilli Beans.先生の曲を聴いて、めちゃくちゃ勇気をもらっていると思います。Chilli Beans.:嬉しいです。ありがとうございます!あしざわ元教頭:あと、コーラスがすごい素敵! こだわりはありますか?Maika:こだわり、まくりまくり……(笑)。それが自分たちの強みだと思っています。あしざわ元教頭:そうですよね。それぞれの色があって、急にラップになったり。変幻自在だしかっこいいしね。最高です。Chilli Beans.:ありがとうございます!あしざわ元教頭:(1曲目に収録されている)「School」という曲は……めちゃめちゃかわいらしい女の子がいて、普段はあまり自分を出せないんだけど、あることがきっかけで何か失敗しちゃって「やべ! でもこのまま行っちゃえば、楽かも……!?」みたいな感じ。Chilli Beans.:まさに……!あしざわ元教頭:何か失敗したときに、僕は「結構チャンスだな」って思ったりするんですけど……どうですか?Moto(Vo):たしかに、吹っ切れるというか……そういうときは……最強になりますよね?(笑)。Lily:うんうん。あしざわ元教頭:バンドなんて、まさに(吹っ切れて)自分が出せるところですよね?Maika:まさにそうですね。根が真面目だからこそ、音楽をやっているときはちょっと遊び心満点でやりたいな、とか。ちょっとふざけたことをしてもいいかな、とか思ったりできますね。あしざわ元教頭:この「School」は、誰スタートで作られた曲なんですか?Lily:これは、スタジオに集まって3人で作った曲なんです。Maika:それまで、そういうこと(「ゼロ→イチ」)はやったことなかったんですけど……。あしざわ元教頭:え! それでこれが!?Chilli Beans.:(笑)。あしざわ元教頭:ということは……この楽曲の中には(学生時代の)3人がいるってことですね?Chilli Beans.:います!あしざわ元教頭:ということは……この学校の生徒(リスナー)もいますね。Maika:いや~嬉しい!こもり校長:(9曲目に収録されている)「Tremolo」は、室内で踊りたくなる曲ですね。あしざわ元教頭:というか、ずっと踊っていたけどね。こもり校長:僕ですか!? 無意識ですね(笑)。Chilli Beans.:(笑)。こもり校長:自分がダンスを踊れなかったとしても、聴いていて肩を揺らしたいなとか、何も考えずにとりあえずガムシャラに何かをやってみたいときに聴くと、発散できる気がする。あしざわ元教頭:たしかに、勝手に身体が動く感じの曲ですね。こもり校長:ノリノリになれます。Maika:やったー! すごいノリノリで踊ってくださっているから、嬉しかったです。こもり校長:めっちゃテンションが上がりました!Chilli Beans.:嬉しい!今回は、別の予定で遅れたパーソナリティのこもり校長が到着するまで、あしざわ元教頭が1人でインタビューをおこないました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/