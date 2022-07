[Alexandros]川上洋平『Rock The World』の歌詞で進路に悩む10代にエール

[Alexandros]のボーカルギター・川上洋平さんが、7月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。私は中高一貫校に通っており、高校にそのまま上がるかずっと悩んでいます。中学の3年間、友達はほとんどいなくて、勉強にもついていけてませんでした。本当につらくなり、いろいろ検索していたところ「とても行きたい!」と思える学校に出会いました。しかし、そこは地方にあり偏差値も大幅に下がってしまうため、親もまともに取り合ってくれず、本心を打ち明けられません……。いじめられているわけではなく、つらい理由も曖昧で相談しにくいです。そのため、ずっとつらいままで悩みだけが増えてしまいました。どうすればいいと思いますか……?川上:僕としては、自分が行きたいと思っている所にぜひ行ってほしいですね。まぁ親御さんに言いづらいとのことなんですけど、「とても行きたい!」という思いがあるなら、行ったほうがいいんじゃないかなと思います。今回選曲した「Rock The World」という曲の中にも、背中を押すような歌詞があるんですけど……『間違ったまま 透き通ったまま ひび割れたゴミ捨て場みたいな頭の中で 壊れそうな 君の色で 世界を汚せばいいよ』というね。いい歌詞じゃないですか。誰が書いたんでしょうね……?(笑)。あとひとつ言えるのなら、書き込みを読む限り、若干ネガティブな理由で離れようとしてる感じも見受けられるので。まあそこは……何て言うのかな? ネガティブだけじゃない理由もあったらいいなと。例えば、その検索していた所に自分のやりたいことがあったりとか、そういうポジティブな面も踏まえた上で、新しい環境に進もうとしてほしいな。そうすれば、お母さん、お父さんにも相談しやすくなると思うしね。先生はそう思います!今回、リスナーに贈った「Rock The World」は、7月13日(水)リリースのニューアルバム『But wait. Cats?』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/