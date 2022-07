10月8日から10日までの3日間、大阪・ミナミエリア一帯のライブハウス数会場でサーキットイベント「MINAMI WHEEL 2022」が開催される。

「MINAMI WHEEL」はFM802が主催を務める毎年恒例のイベント。開催決定に合わせ、出演アーティスト第1弾としてOmoinotake、Kroi、水曜日のカンパネラ、Mr.ふぉるて、Chilli Beans.、鋭児、小林私、さとうもか、THIS IS JAPAN、南壽あさ子、ネクライトーキー、Novel Core、黒子首、ポップしなないで、Mega Shinnosukeら130組以上の参加もアナウンスされた。

現在各ライブハウスでは3日通し券を先行販売中。またFM802の公式ファンクラブ「RADIPASS PLATINUM」でも会員を対象に、7月31日まで3日通し券が先行販売されている。

Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2022

2022年10月8日(土)~10日(月・祝)大阪府 北堀江club vijon / ヒルズパン工場 / Live House Anima / SUNHALL / FANJ twice / 心斎橋CLUB DROP / 心斎橋VARON / アメリカ村 BEYOND / AtlantiQs / LIVE HOUSE Pangea / LIVE HOUSE OSAKA BRONZE / CLAPPER / BIGCAT / CONPASS / OSAKA MUSE / FootRock & BEERS / OSAKA RUIDO / Music Club JANUS / soma / 心斎橋FANJ

<出演者>

Ivy to Fraudulent Game / I Don't Like Mondays. / 愛はズボーン / あすなろ白昼夢 / ASOBOiSM / A夏目 / Absolute area / アフターアワーズ / アメノイロ。 / ayaho / AliA / アルコサイト / anewhite / 上野大樹 / UEBO / 汐れいら / ウソツキ / um-hum / AIRFLIP / AIRCRAFT / 鋭児 / 映秀。 / Apes / ego apartment / Ezoshika Gourmet Club / MPC GIRL USAGI / 大橋ちっぽけ / 碧海祐人 / OKOJO / osage / Ochunism / 踊る!ディスコ室町 / Omoinotake / cadode / 門脇更紗 / カネヨリマサル / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / カモシタサラ(インナージャーニー) / CAT ATE HOTDOGS / クジラ夜の街 / GOODWARP / Klang Ruler / K:ream / Crispy Camera Club / クレナズム / Kroi / K E I_H A Y A S H I / ココロオークション / 小林柊矢 / 小林私 / The Shiawase / the dadadadys / THE 2 / THEティバ / さとうもか / the paddles / Subway Daydream / the McFaddin / SOMETIME'S / ザ・モアイズユー / SherLock / 水曜日のカンパネラ / ズカイ / 須澤紀信 / THREE1989 / SLMCT / ぜったくん / ソウルズ / daisansei / TAEYO / 竹内唯人 / Dannie May / 近石涼 / Chilli Beans. / Deep Sea Diving Club / 帝国喫茶 / THIS IS JAPAN / This is LAST / 鉄風東京 / 東京初期衝動 / とけた電球 / tonun / ドラマチックアラスカ / なきごと / 泣き虫 / 南壽あさ子 / 南無阿部陀仏 / NIKO NIKO TAN TAN / Newspeak / ねぐせ。 / ネクライトーキー / Novel Core / Hi Cheers! / Bye-Bye-Handの方程式 / バイリンジボーイ / バウンダリー / ハク。 / Panorama Panama Town / Hello Sleepwalkers / 板歯目 / Bialystocks / peanut butters / ヒグチアイ / プッシュプルポット / ベルマインツ / ペンギンラッシュ / bokula. / 黒子首 / POP ART TOWN / ポップしなないで / マルシィ / Monthly Mu & New Caledonia / 三阪咲 / Mr.ふぉるて / Miyuu / みゆな / moon drop / むぎ(猫) / meiyo / Mega Shinnosuke / YAJICO GIRL / ヤユヨ / ヤングスキニー / ユアネス / 由薫 / 湯木慧 / yutori / ユレニワ / (夜と)SAMPO / 夜の最前線 / reGretGirl / Re:name / リュックと添い寝ごはん / レトロリロン / Lenny code fiction / LONGMAN / YMB / WANG GUNG BAND / and more