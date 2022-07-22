8月5～7日に東京・お台場青海周辺エリアで行われるアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」にて、新プロジェクト「TIFアイドル総選挙2022」が開催される。

「TIFアイドル総選挙2022」に出馬できるのは「TIF2022」の出演者のうち、2017年1月以降に結成され、昨年までに「TIF」に出演したことのあるグループ。すでにエントリーは締めきられ、28組の出馬が決定している。出馬するグループは8月5、6日の「ENJOY STADIUM」で観客や生配信の視聴者に向けて歌とダンスでアピールし、投票を呼びかける。そして、この2日間の投票で選ばれた上位3組が、8月7日の「HOT STAGE」グランドフィナーレに登場。その場で本選挙が開催され、優勝グループにはフジテレビ地上波での冠番組の出演権や、富士フイルム公認の世界で1つのゴールデンチェキが贈られる。

「TIFアイドル総選挙2022」出馬グループ

Appare! / アップアップガールズ（２） / アルテミスの翼 / アンスリューム / えのぐ / THE ORCHESTRA TOKYO / 開歌-かいか- / かすみ草とステラ / 可憐なアイボリー / 九州女子翼 / QUEENS / SANDAL TELEPHONE / JamsCollection / Jewel☆Mare / Sweet Alley / 透色ドロップ / STAiNY / chuLa / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / テラス×テラス / ナナランド / なんキニ！ / #2i2 / NUANCE / NEMURIORCA / #ババババンビ / PiXMiX / メイビーME

TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 supported by にしたんクリニック

2022年8月5日（金）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

iSPY / アイテムはてるてるのみ3 / アステリア / Appare! / アップアップガールズ（仮） / AMEFURASSHI / アルテミスの翼 / alma / イケてるハーツ / INUWASI / ukka / えのぐ / elsy / THE ORCHESTRA TOKYO / かすみ草とステラ / 九州女子翼 / QUEENS / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / CYBERJAPAN DANCERS / situasion / 疾走クレヨン / JamsCollection / Juice=Juice / シュレーディンガーの犬 / 純粋カフェラッテ / 神使轟く、激情の如く。 / Sweet Alley / CYNHN / 透色ドロップ / STAiNY / SAISON / タートルリリー / タイトル未定 / Task have Fun / chuLa / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / テラス×テラス / 東京女子流 / 22/7 / ナナランド / なんキニ！ / 虹のコンキスタドール / 26時のマスカレイド / NEO JAPONISM / NEMURIORCA / のらりくらり / buGG / #ババババンビ / Parasite.Kiss / パラディーク / Palette Parade / バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / Peel the Apple / PiXMiX / BEYOOOOONDS / Pimm's / PinkySpice / BLACKNAZARENE / 風男塾 / BLACK PRINCESS / プリズムハート / POPPiNG EMO / HO6LA / MyDearDarlin' / 真っ白なキャンバス / Mirror,Mirror / メイビーME / 夜光性アミューズ / #よーよーよー / 4864. / Ringwanderung / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / ワッツ◎さーくる / わんふぁす！



2022年8月6日（土）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

アイドルマスター シャイニーカラーズ（ストレイライト、シーズ） / Appare! / アップアップガールズ（仮） / アップアップガールズ（２） / 雨ノ森川海 / ARCANA PROJECT / アンスリューム / アンダービースティー / ＝LOVE / it's sunny / ウイバナ / ukka / ASP / STU48 / 元EMPiRE / OCHA NORMA / 開歌-かいか- / カラフルスクリーム / 可憐なアイボリー / GANG PARADE / 九州女子翼 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Kolokol / SANDAL TELEPHONE / C;ON / SeasoningS / #しゃにむにロック / JAPANARIZM / JYA☆PON / Jewel☆Mare / 純情のアフィリア / 神使轟く、激情の如く。 / CYNHN / SUPER☆GiRLS / Task have Fun / CHICA#TETSU / chairmans / chuLa / 超ときめき♡宣伝部 / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / つばきファクトリー / tipToe. / Devil ANTHEM. / でんぱ組.inc / NightOwl / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / NUANCE / NEO JAPONISM / 脳内パステル / ≠ME / BudLaB / #ババババンビ / BiS / 翡翠キセキ / BiSH / FaM / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / PRSMIN / ベイビークレヨン BABY-CRAYON～1361～ / #PEXACOA / ベンジャス！ / WT☆Egret / B.O.L.T / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / 豆柴の大群 / Malcolm Mask McLaren / ミームトーキョー / METAMUSE（ZOC） / 夜光性アミューズ / Lovelys / 愛乙女☆DOLL / Run Girls, Run! / リルネード / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / わーすた / WAgg



2022年8月7日（日）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

アイドルカレッジ / アキシブproject / アップアップガールズ（２） / Ange☆Reve / アンスリューム / いちごみるく色に染まりたい。 / INUWASI / ウマ娘 プリティーダービー / AKB48 / AKB48 Team 8 / 衛星とカラテア / HKT48 / SKE48 / STU48 / NMB48 / NGT48 / 美味しい曖昧 / OBP / OCHA NORMA / おにぱんず！ / 神薙ラビッツ / きのホ。 / Quubi / キングサリ / GuilDrops＋ / クマリデパート / クロスノエシス / 群青の世界 / Kolokol / 佐々木彩夏（ももいろクローバーZ） / situasion / JamsCollection / 純情のアフィリア / しろもん / STAiNY / Smewthie / タイトル未定 / DIALOGUE+ / 寺嶋由芙 / 点染テンセイ少女。 / ナナランド / 浪江女子発組合 / #2i2 / 26時のマスカレイド / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / ネコプラpixx. / 乃木坂46 5期生 / ハープスター / BAKUMON / パラディーク / PANDAMIC / パーティーズ / 日向坂46 / PPE41 / fishbowl / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / FreeKie / FRUITS ZIPPER / HO6LA / BOCCHI。 / B.O.L.T / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / MAPA / 松山あおい / まねきケチャ / MEWM / めいどいん！ / METAMUSE（ZOC） / momograci（ex:桃色革命） / You Never Know / ゆるめるモ！ / #よーよーよー / 4864. / ラストノート / Lovelys / Lily of the valley / Ringwanderung / わーすた / 我儘ラキア



バーチャルTIF

＜出演者＞

青海ティア / 朝ノ瑠璃 / 雨ヶ崎笑虹 / 杏仁しずく / 癒音くるみ / 犬山たまき / 乙女おと / かしこまり / ガチ恋ぽんぽこ / 銀河アリス / ココロヤミ / 東雲めぐ / Tacitly / てぇてぇトレイン / NHOT BOT / 花鋏キョウ / 陽向ここみ / 姫熊りぼん / Marpril / ミライアカリ



※出演日未定

ゴリエ