ミッキー&フレンズたちと夏を楽しむ♪ ローソンほかにHappyくじ登場！

ディズニーのキャラクターを起⽤した、他では⼿に⼊らないオリジナルグッズが必ず当たるHappyくじ『DISNEY SUMMER FESTIVAL 2022』が登場♪ 2022年8⽉12⽇(⾦)からローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他ホビーショップ等にて数量限定で発売となる。

今回紹介するのは、よさこいをイメージした鮮やかな⾐装を⾝にまとい、夏ならではのイベントを楽しんでいるミッキー&フレンズたちをデザインした、実⽤的なオリジナルデザイングッズ。

夏に⼤活躍のステンレスタンブラー賞(全4種)や、便利で使いやすいスクエアミニトートバッグ賞(全4種)、夏らしいPVCミニポーチ賞(全4種)などの生活に役立つ景品がうれしい!

さらに特賞にはミッキーマウス&ミニーマウスぬいぐるみ2体セット、LAST賞にはベイマックス ビーズクッションと、こちら魅力的。

LAST賞の「ベイマックス ビーズクッション」は、全⾼約45cmとビッグサイズ! ハッピ姿なだけでもインパクト大なのにこの大きさはさらなるインパクトを与えてくれる! ちなみになくなり次第終了となるため、ぜひ早めにチェックしてほしい。

また、ミッキー&フレンズだけではなく、今年で20周年を迎えるスティッチ、⽔着姿のくまのプーさんやアリエルのグッズも!

どの賞が当たっても嬉しいHappyくじオリジナル商品で、ミッキー&フレンズたちとこの夏を楽しもう♪

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.