大好きなキャラとお買い物♪ キャッシュレスフィギュア『きゃらぺいっ！』

コンビニなどでの支払いに使える、持ち運びに便利なキーホルダータイプのキャッシュレスフィギュア『きゃらぺいっ!』が新たに誕生! 第一弾はサンリオの人気キャラクターがラインナップ。2022年7月24日(日)に開催される「ワンフェス2022[夏]」では実物が初公開される。

『きゃらぺいっ!』とは、電子マネー「楽天Edy」と連携しキャッシュレス決済機能がついた、コンビニなどで支払いの際に使える持ち運びに便利なキーホルダータイプのミニフィギュアシリーズ。フィギュアにコイン型Edyをセットして使用することができる。

『きゃらぺいっ!』第一弾として、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」が登場し、 10月(予定)から発売を開始することが決定♪

また、7月24日(日)に開催される「ワンダーフェスティバル2022[夏]」では実物が初お披露目。会場では、彩色サンプル、発売予定の情報も一挙展示される。『きゃらぺいっ!』の支払いが体験できるコーナーも用意されているため、ぜひ会場に足を運んで体験してほしい。

支払いのたびに姿を見せる『きゃらぺいっ!』が、キャッシュレスライフに新たな楽しみを与えてくれる。大好きなキャラクターとのキャッシュレスライフを楽しもう!

(C)2022 SANRIO CO., LTD. (C)'22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632482