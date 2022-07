シナモンやみるくが不思議の国へ！？キュートな『アリスシリーズ』登場☆

シナモンやみるくが不思議の国に迷いこんじゃった?! むにゅぐるみや巾着ポーチなど、キュートな『Cinnamoroll アリスシリーズ』が、むにゅぐるみパティオ公式ECサイトで予約販売を受け付け中だ。

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。カプチーノやモカ、みるくといった可愛いらしい仲間たちも人気を集めている。

この度、そんなシナモンやみるくが絵本の国に迷いんだ「Cinnamoroll アリスシリーズ」が新登場!

パステルカラーがキュートな「むにゅぐるみ」やポーチなど、全10アイテムがラインナップ。マスコットはボールチェーン付きで、一緒にお出かけも楽しめる♪

本シリーズアイテムは「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトにて現在予約受付中。一部商品は7月末より店頭販売が開始予定だ。詳細はKThingSオフィシャルTwitterをチェック!

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632598 著作(株)サンリオ