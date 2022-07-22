CS・フジテレビNEXTでは、29～31日に新潟・湯沢町の苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL '22』の模様を『FUJI ROCK FESTIVAL ‘22完全版』として、9月22～24日(20:00～)に各4時間、計12時間にわたって独占放送する。

『FUJI ROCK FESTIVAL』

「自然と音楽の共生」を目指し、1997年夏、富士山の麓にある富士天神山スキー場で誕生した日本最大級の野外ロック・フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL」。今回で初開催から25回目となる節目の開催、99年から苗場スキー場に会場を移し23回目の苗場開催となる。毎回、世界最高峰のアーティストが集結し、音楽界のレジェンドから今後活躍が期待される新鋭まで、幅広いアーティストが3日間にわたり熱演を繰り広げ、会場には10万人以上の観衆が来場。老若男女問わず苗場の大自然と共に音楽を肌で感じ、盛り上がってきた。

今年のフジロックも昨年と同様に新型コロナウイルス感染防止対策を徹底。また、ヴァンパイア・ウィークエンド、ジャック・ホワイト、ホールジーなどの海外アーティストの出演が決定。3年ぶりに繰り広げられる海外アーティストと日本のアーティストの競演にも注目だ。

フジテレビNEXTでは、GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの主要4ステージでのライブを収録。また、今年の開催に先立ち7月25～27日(21:30～)に、昨年の『FUJI ROCK FESTIVAL ‘21完全版』をリピート放送する。

出演アーティストは、以下の通り(※放送アーティストは変更の場合あり)。

■DAY1

＜GREEN STAGE＞

VAMPIRE WEEKEND／YOASOBI／HIATUS KAIYOTE／Original Love／BLACK PUMAS／THE HU

＜WHITE STAGE＞

BONOBO／JONAS BLUE／D.A.N.／JPEGMAFIA／THE NOVEMBERS／DOPING PANDA

＜RED MARQUEE＞

SYD／Awich／Night Tempo／WONK／No Buses／Michael Kaneko

＜FIELD OF HEAVEN＞

DAWES／SPECIAL OTHERS／木村充揮 ロックンロールバンド／KIKAGAKU MOYO／踊ってばかりの国

■DAY2

＜GREEN STAGE＞

JACK WHITE／FOALS／TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA／折坂悠太（重奏）／ORANGE RANGE／BLOODYWOOD

＜WHITE STAGE＞

Cornelius／DINOSAUR JR.／GLYM SPANKY／SNAIL MAIL／SHERBETS／Fire EX.

＜RED MARQUEE＞

ARLO PARKS／CreativeDrugStore／GRAPEVINE／SAY SUE ME／崎山蒼志／The fin.

＜FIELD OF HEAVEN＞

BLACK PUMAS／中納良恵／KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男／toconoma／T字路s／石橋英子

■DAY3

＜GREEN STAGE＞

HALSEY／TOM MISCH／PUNPEE／ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA(feat.UA、中納良恵、トータス松本)／JAPANESE BREAKFAST／go!go!vanillas

＜WHITE STAGE＞

MURA MASA／ずっと真夜中でいいのに。／SUPERORGANISM／BLACK COUNTRY,NEW ROAD／鈴木雅之／思い出野郎Aチーム／Kroi

＜RED MARQUEE＞

MOGWAI／Nariaki Obukuro／マカロニえんぴつ／Elephant Gym／石崎ひゅーい／Acidclank

＜FIELD OF HEAVEN＞

ハナレグミ／中村佳穂／角野隼斗／ALTIN GUN／七尾旅人／奇妙礼太郎