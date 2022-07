9月9日に公開される映画「HiGH&LOW THE WORST X」の追加キャストが発表された。

「HiGH&LOW THE WORST X」はEXILE HIROがプロデュースする「HiGH&LOW」シリーズと、高橋ヒロシのマンガ「クローズ」「WORST」がクロスオーバーした映画「HiGH&LOW THE WORST」の続編。川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる花岡楓士雄が頭を張るSWORD最強の高校・鬼邪高校と、臙脂色の学ランがトレードマークの瀬ノ門工業高校を中心とした三校連合が戦いを繰り広げるほか、前作で鬼邪高校と激突した鳳仙学園、前作でもその存在が噂されていた鈴蘭男子高校も動き出す。

今回発表された新キャストは鈴蘭男子高校と鳳仙学園のメンバー。鈴蘭男子高校で最強の男と恐れられるラオウ役は、プロの格闘家で本作で俳優デビューを果たす三上ヘンリー大智が演じる。何度やられてもゾンビのように立ち上がるタフな男・ビンゾー役を板垣瑞生が、ナンバー2のマーシー役を時任勇気が務める。

ラオウ一派最強の用心棒・孫六役を演じるのはFANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征、黒いマスクがトレードマークで密偵を得意とする2年生・カムイ役を演じるのは同じくFANTASTICSの木村慧人。同じく2年で強さが頭ひとつ抜きん出た瀬田完介役は高橋祐理が演じる。さらに鳳仙学園の新キャラクターで、次の鳳仙を担うと言われるモンジ役はFANTASTICSの堀夏喜が務める。

YouTubeでは映画の本予告映像が公開された。この映像ではTHE RAMPAGEによる主題歌「THE POWER」やMA55IVE THE RAMPAGEによる劇中歌「RIDE OR DIE」をバックに、迫力満点のアクションシーンが繰り広げられている。また総勢31名のキャストが顔をそろえたポスタービジュアルも公開された。

※高橋ヒロシの「高」ははしご高が正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)高橋ヒロシ(秋田書店)HI-AX