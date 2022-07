藤井隆のニューアルバムのタイトルが「Music Restaurant Royal Host」、発売日が9月21日に決定した。

本作では今年50歳になった藤井が、昨年12月に1号店開業から50周年を迎えたファミリーレストラン・ロイヤルホストとコラボ。「さまざまな人のニーズに応え、末永く愛されるアルバム」を目指して、約1年間にわたり豪華クリエイターとともに作り上げた。参加者にはすでに発表されている堀込泰行、冨田謙、KAKKO(鈴木杏樹)、Night Tempoのほか、Aoi Yamazaki、音葉(鈴木京香)、ケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)、砂原良徳、東郷清丸、パソコン音楽クラブ、Moe Shop、YOU、LEO今井らがクレジットされている。アルバムの初回限定盤は藤井がプロデュースしたメニュー型パッケージ仕様となる。

藤井は本作を携え10月から11月までリリース記念ツアーを開催。10月1日の北海道・Sound Lab moleを皮切りに11月6日の東京・恵比寿ザ・ガーデンホールまで7公演を行う。現時点では全公演にパソコン音楽クラブの出演が決定。藤井のファンクラブではチケット先行予約を7月23日12:00から31日23:59まで受け付ける。

藤井隆「Music Restaurant Royal Host」収録曲

01. 未来エキスプレス11

[作詞・作曲:U-ZU-ME / 編曲:冨田謙、U-ZU-ME]



02. We Should be Dancing

Vocal: KAKKO(Anju Suzuki) & TAKASHI(Takashi Fujii)

[作詞・作曲:Matt Aitken, Mike Stock & Pete Waterman / 編曲:Night Tempo]



03. アイリーン

[作詞:康珍化 / 作曲:安部恭弘 / 編曲:溝口和彦]



04. ヘッドホン・ガール -翼が無くても-

[作詞・作曲:堀込泰行 / 編曲:冨田謙、堀込泰行]



05. おやすみ東京

[作詞:音葉 / 作曲・編曲:東郷清丸]



06. ムーンライトアドバイス

[作詞・作曲・編曲:ケンモチヒデフミ / 津軽三味線:TSUGARU]



07. メモリアフロア

[作詞:Aoi Yamazaki / 作曲:Moe Shop, Moe Sasaki / 編曲:Moe Shop]



08. 14時まえにアレー

[作詞:YOU / 作曲・編曲:パソコン音楽クラブ]



09. 東西南北

[作詞:藤井隆、堀込泰行 / 作曲:堀込泰行 / 編曲:冨田謙]



10. Chocolate

[作詞:YOU、LEO今井 / 作曲・編曲:砂原良徳]

Music Restaurant Royal Host Release Tour 2022

2022年10月1日(土)北海道 Sound Lab mole

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ / and more



2022年10月9日(日)京都府 METRO

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ



2022年10月15日(土)福岡県 LIVE HOUSE evoL

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ / and more



2022年10月22日(土)岡山県 YEBISU YA PRO

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ / and more



2022年10月23日(日)大阪府 SUNHALL

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ



2022年10月29日(土)宮城県 誰も知らない劇場

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ



2022年11月6日(日)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール

<出演者>

藤井隆 / パソコン音楽クラブ / and more