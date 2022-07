松任谷由実のベストアルバム「ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」が10月4日にリリースされる。

7月5日にデビュー50周年を迎えたユーミン。ベストアルバムは民放ラジオ99局にて実施中のキャンペーン「Takara Leben Group presents 民放ラジオ99局“スピーカーでラジオを聴こう”キャンペーン WE LOVE RADIO 松任谷由実 50th ANNIVERSARY ~日本中、ユーミンに包まれたなら~」の企画で制作された。アルバムにはラジオリスナーから募った、リクエスト曲とそれに紐づくエピソード約2万通の中から、ラジオスタッフ、そしてユーミン自身が厳選した50曲を収録。ユーミンの楽曲が長きにわたりさまざまな人生を彩ってきたことがわかる作品に仕上がった。50曲のエピソードは本作のブックレットに掲載される。

さらに、アルバムには新曲「Call me back」も収録される。「Call me back」は「50年の時を超えて」をテーマに、“松任谷由実 with 荒井由実”名義で発表される楽曲。現在の松任谷由実の歌声と、最新のAIで再現された荒井由実の歌声を使用し、2人がデュエットしているかのような仕上がりになった。この曲は明日7月22日(金)9:00より民放ラジオ99局のキャンペーンソングとしてオンエアがスタートする。

今作のリミックス&リマスタリングはGOH HOTODAが担当。一部楽曲の音源には松任谷正隆がエディットを施している。アルバムの初回限定盤には、AIで再現した荒井由実と松任谷由実が対談する特典映像「荒井由実×松任谷由実 ダイアローグ」と、「Call me back」のミュージックビデオを収めた映像ディスクが付属する。

松任谷由実 コメント

想像さえしなかった50年。

振り返ればあっという間の半世紀。

変わりゆく世界の中で、

変わらない思い出を、

私の歌を愛してくれた皆んなと、

分かち合いたかったのです。

松任谷由実「ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」収録内容

DISC 1

01. 真夏の夜の夢

02. 中央フリーウェイ

03. ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ

04. ひこうき雲

05. 緑の町に舞い降りて

06. 青春のリグレット

07. DOWNTOWN BOY

08. 瞳を閉じて

09. 卒業写真

10. 最後の春休み

11. リフレインが叫んでる

12. よそゆき顔で

13. 輪舞曲(ロンド)

14. サーフ天国、スキー天国

15. 海を見ていた午後

16. 情熱に届かない~Don't Let Me Go

17. カンナ8号線

DISC 2

01. Hello, my friend

02. やさしさに包まれたなら

03. 5cmの向う岸

04. ダイアモンドダストが消えぬまに

05. 恋人がサンタクロース

06. WANDERERS

07. シンデレラ・エクスプレス

08. ノーサイド

09. ダンスのように抱き寄せたい

10. DESTINY

11. 満月のフォーチュン

12. 消灯飛行

13. ホライズンを追いかけて~L'aventure au désert

14. 星空の誘惑

15. セシルの週末

16. 花紀行

17. 春よ、来い

DISC 3

01. Valentine's RADIO

02. 真珠のピアス

03. 翳りゆく部屋

04. SWEET DREAMS

05. 潮風にちぎれて

06. Forgiveness

07. 冬の終り

08. あの日にかえりたい

09. ルージュの伝言

10. 埠頭を渡る風

11. ベルベット・イースター

12. VOYAGER~日付のない墓標~

13. 守ってあげたい

14. 宇宙図書館

15. ANNIVERSARY

16. 青いエアメイル

17. Call me back

初回限定盤Blu-ray / DVD

・荒井由実×松任谷由実 ダイアローグ

・「Call me back」Music Video